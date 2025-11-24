Taormina si illumina. Via agli eventi di Natale 2025

Ricco programma di eventi

Con l’accensione ufficiale delle luminarie, ieri la Perla dello Ionio è entrata in clima natalizio. Taormina ha presentato un calendario di eventi che accompagnerà residenti e turisti per tutte le festività 2025, puntando su musica, cultura e valorizzazione dei talenti locali.

La musica protagonista

Il programma natalizio di Taormina si distingue per una forte enfasi sulla musica. L’avvio è stato affidato al Piccolo Coro “Città di Taormina” e al Quartetto “Sweet Ladies”, che hanno inaugurato il periodo con un tributo ai talenti della comunità.

Sono previsti, inoltre, concerti e manifestazioni lungo le vie del centro storico e nelle piazze principali, con l’obiettivo di creare un’atmosfera magica e diffusa. Tra gli appuntamenti più attesi figurano il concerto di Natale nella storica Chiesa di San Pancrazio e diverse esibizioni di zampognari che animeranno le serate.

Mercatini e Presepe

Oltre alla musica, Taormina rilancia le tradizioni locali e l’accoglienza. Saranno allestiti i mercatini di Natale nel centro cittadino, offrendo prodotti artigianali tipici e gastronomia locale. Particolare attenzione sarà dedicata all’artigianato e alla promozione delle eccellenze siciliane.

Un punto focale delle celebrazioni sarà l’inaugurazione del Presepe artistico, curato da associazioni locali, che come da tradizione rappresenterà uno degli elementi più suggestivi per i visitatori, richiamando migliaia di persone. Diverse iniziative culturali rivolte alle famiglie e ai bambini completeranno il cartellone, inclusi laboratori creativi e spettacoli teatrali a tema.

De Luca: “Periodo importante”

L’accensione delle luminarie, momento simbolico che dà il via al programma, è stato presieduto dal sindaco Cateno De Luca. “Oggi abbiamo acceso ufficialmente le luminarie natalizie della nostra città. Un momento semplice ma significativo che apre un periodo importante per Taormina, fatto di iniziative, accoglienza e partecipazione,” ha detto. “Con l’accensione di questa sera prende avvio il programma delle festività natalizie 2025. Abbiamo scelto di cominciare con la magia del Piccolo Coro “Città di Taormina” e con la musica del Quartetto “Sweet Ladies”: un tributo ai talenti della nostra comunità”.