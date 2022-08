Taormina, sospesa erogazione idrica per lavori urgenti - Tempostretto

Per la complessità degli interventi potrebbero verificarsi ulteriori disservizi nell’erogazione dell’acqua durante tutta la giornata di lunedì

TAORMINA – A causa di lavori urgenti, indifferibili ed improcrastinabili su una conduttura principale in contrada Mastrissa, si è reso necessario sospendere oggi, lunedì, l’erogazione dell’acqua potabile nel territorio di Taormina Centro dalle 1,30 fino alle 6. Lo ha reso noto l’Asm comunicando altresì che per la complessità degli interventi potrebbero verificarsi ulteriori disservizi nell’erogazione dell’acqua durante tutta la giornata di lunedì. Agli utenti è stato raccomandato di ridurre il consumo idrico per situazioni di necessità evitando eventuali sprechi che potrebbero aggravare la situazione. Asm si è scusata per gli inevitabili disagi derivanti dovuti alla necessità dell’intervento.