Taormina trionfa... ai Golden Globes: premiata la seconda stagione di The White Lotus - Tempostretto

La seconda stagione della serie è ambientata in un hotel della Perla dello Ionio: un successo per il Comune taorminese, protagonista con le sue bellezze

C’è un pezzo di Taormina che trionfa ai Golden Globes. Durante la nottata appena trascorsa, dall’altro lato dell’Oceano sono stati assegnati a film e serie tv i premi che anticipano gli Academy Awards. Tra questi, nella categoria miniserie a vincere è stata la seconda stagione di The White Lotus, il piccolo gioiello targato Hbo del regista Mike White, girato quasi interamente in un lussuoso hotel della Perla dello Ionio. Il prodotto è stato insignito del premio come miglior miniserie, ma a ricevere un Globe è stata anche Jennifer Coolidge, premiata come miglior attrice non protagonista e una delle performer più apprezzate in The White Lotus.

Taormina protagonista della seconda stagione

Un risultato straordinario ma prevedibile, perché la seconda stagione diretta da Mike White, già al lavoro per la terza, ha incantato il pubblico, sia per la storia sia per gli straordinari ambienti taorminesi. “Volevo fare il discorso in italiano ma sono troppo ubriaco”, ironizza il regista sul palco del Golden Globes prima di ringraziare la “straordinaria troupe italiana” al suo fianco in Sicilia. Dopo una prima stagione ambientata in un resort alle Hawaai, i protagonisti di The White Lotus si sono spinti fino a Taormina. Si tratta di un gruppo di turisti americani in vacanza, che portano con loro, in giro per la Sicilia, i propri drammi familiari, tra vizi e tradimenti.

Il ruolo di Taormina è cruciale. I personaggi alloggiano in un hotel, che nella realtà è il Four Seasons San Domenico Palace, di fatto il punto centrale della seconda stagione. Da lì si spostano in giro per la Sicilia, toccando Palermo, Noto, Cefalù e mostrando le bellezze naturalistiche siciliane. Nel cast molti attori italiani, tra cui Sabrina Impacciatore, amatissima dal pubblico americano.

