Taormina, turista muore durante un'immersione: la tragedia nel mare che bagna Isola Bella - Tempostretto

Immediati ma vani i soccorsi

TAORMINA – Un turista tedesco di 63 anni ha perso la vita oggi pomeriggio nello specchio di mare in cui sorge Isola Bella. Thomas, questo il suo nome, è stato immediatamente soccorso da due medici che si trovavano sull’arenile. Poco dopo sono giunti i sanitari del 118. Ogni tentativo di strapparlo alla morte si è però rivelato vano. Il turista tedesco è stato colto da malore (probabilmente un collasso) mentre era impegnato in una immersione subacquea. L’accaduto è stato ricostruito dagli agenti del Commissariato di Pubblica sicurezza di Taormina. Thomas si trovava in vacanza a Taormina con la moglie.