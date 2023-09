Taranto-Messina ufficialmente rinviata: salta la gara del 18 settembre - Tempostretto

La Lega ha risposto alla richiesta dei pugliesi. Secondo stop "forzato" per la biancoscudata

Com’era ormai prevedibile, la Lega Pro ha comunicato il rinvio della gara tra Taranto e Messina, dopo la richiesta presentata dalla società pugliese nella mattinata di oggi. Il match, originariamente in programma per lunedì 18 settembre, viene così rinviato a data da destinarsi. Si tratta del secondo stop forzato consecutivo per la formazione biancoscudata, che si ritroverà con un fitto calendario fatto di turni infrasettimanali. Il recupero sarà stabilito quando si capirà il destino dello stadio Iacovone, attualmente inagibile e sotto sequestro. Il prossimo impegno del Messina è il 21 settembre, in casa contro la Turris.