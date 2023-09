Taranto-Messina, stadio ancora indisponibile: incombe il rinvio - Tempostretto

L'assessore tarantino Ciraci a Rossoblù: "Escludo che il Taranto possa giocare in casa il prossimo incontro"

MESSINA – Archiviato il secondo turno di campionato in cui il Messina ha fatto da spettatore, scendendo comunque in campo in amichevole contro il Valletta Fc, il rischio è ora di un’altra giornata di pausa forzata per la sfida inizialmente prevista presso lo stadio “Erasmo Iacovone” di Taranto e quindi di un turno infrasettimanale che si andrà ad aggiungere al calendario dei biancoscudati.

“Ritengo di poter escludere che il Taranto possa giocare in casa il prossimo incontro” sono state le parole dell’assessore comunale tarantino Ciraci durante la trasmissione televisiva locale Rossoblù. Dopo l’incendio alla fine del match tra Taranto-Foggia, per cui sono in arrivo tre daspo per altrettanti tifosi foggiani, la procura ha messo sotto sequestro lo stadio per gli accertamenti del caso e il Comune di Taranto non è ancora potuto entrare per le verifiche tecniche riguardo l’agibilità.

Tempi che si allungano ed è quindi per questo che l’assessore, martedì sera, escludeva la possibilità di giocare prossimamente a Taranto. Ma il rischio che incombe è che il match tra Messina e Taranto in terra pugliese non si giochi proprio. Il precedente di settimana scorsa, che avrebbe dovuto vedere il Brindisi ospitare proprio allo “Iacovone” il Catania, è stato rinviato a data da destinarsi. Se quindi non è stato trovato un impianto alternativo per quel match stessa sorte potrebbe toccare anche al Messina questa settimana, visto che l’agibilità molto probabilmente non arriverà, si attende adesso solo il comunicato ufficiale della Lega Pro.

