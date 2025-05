Targa Florio, Galipò e Marino al via per la Nebrosport

L'equipaggio peloritano sarà in gara alla 109ª edizione della leggendaria corsa a bordo della Skoda Fabia R5 in programma dall'8 al 10 maggio

BROLO – La Scuderia Nebrosport è pronta a schierarsi al via della 109ª edizione della leggendaria Targa Florio, in programma nel weekend tra l’8 e il 10 maggio 2025. A rappresentare i colori del team sarà l’equipaggio composto dal driver Carmelo Galipò e dal codriver Antonino Marino, a bordo della performante Skoda Fabia R5.

Dopo l’ottima prestazione ottenuta al recente Rally Valle del Sosio, dove l’equipaggio conquistato il decimo posto assoluto, il primo posto nella categoria Over 55 e il quarto nella classe R5-Rally2, l’obiettivo è ora quello di puntare un altro buon risultato in una gara che riveste un’importanza strategica per la stagione. La Targa Florio rappresenta infatti un appuntamento cruciale per la classifica della Coppa Italia, grazie al coefficiente 1.5 che rende i punti assegnati particolarmente pesanti.

A differenza delle altre gare, che prevedono un coefficiente standard di 1.0, la storica competizione siciliana potrebbe rivelarsi determinante per le sorti del campionato dell’equipaggio Nebrosport. Grande è dunque l’attesa per la kermesse tra le insidiose e affascinanti strade madonite, in una delle gare più iconiche del panorama rallystico italiano.