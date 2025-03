Taurianova. Arrestato 46enne per maltrattamenti in famiglia

L'uomo, abituale consumatore di alcool, assumeva comportamenti violenti nei confronti della moglie e dei due figli

TAURIANOVA – Un 46enne di Taurianova responsabile di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie, è stato tratto in arresto dalla Polizia di Stato.

L’arresto, in esecuzione all’ordinanza di misura cautelare personale emessa dal gip del Tribunale di Palmi, scaturisce dalle indagini svolte dagli Agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di Taurianova a seguito della denuncia sporta dalla donna.

È stato infatti dimostrato come l’uomo, abituale consumatore di alcool, da ormai diversi anni e sempre più frequentemente, assumesse comportamenti violenti nei confronti della moglie, talvolta culminati in minacce di morte, anche a mano armata, alla presenza dei due figli minori di 9 e 15 anni.

Nell’ultimo degli episodi di violenza subìti, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita fisicamente dal marito al termine di una lite e di aver dovuto ricorrere a cure mediche per le lesioni riportate, tra cui un trauma cranico ed alla regione toracica.

Il 46enne, al termine delle formalità di rito, è stato accompagnano presso la casa circondariale di Palmi per l’esecuzione della misura restrittiva.