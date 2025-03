Team Nibali, Giuseppe Giglia vince anche l’Xco di Modica

Il giallo-rosso-nero già vincitore settimana scorsa a Nicolosi si ripete nella prova di Cross Country Olimpico in terra iblea

In attesa dell’inizio della stagione su strada Giuseppe Giglia, esordiente di primo anno del Team Nibali, vince la 5ª edizione dell’XCO Città di Modica – Cyclo Modica. Un’alta grande prova nella disciplina Cross Country Olimpico per il giovane classe 2012 che, dopo aver vinto appena sette giorni addietro a Nicolosi, concede il bis. In terra iblea Giglia ha tagliato il traguardo con il tempo finale di 41’34” rifilando 3’16” ad Andrea Marotta (Gi Esse Pro Cycling) e 3’35” a Nicolò Guardo (Asd Catania Bike Team).

Una vittoria che fa ben sperare per l’inizio della stagione su strada ormai alle porte e che inorgoglisce il direttore sportivo Pippo Cipriano che come ogni settimana segue i ragazzi in allenamento e nelle gare della domenica.

