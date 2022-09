Team Nibali, Mario Badalamenti vince il "Trofeo Città di Aci Bonaccorsi" - Tempostretto

Il palermitano ha superato la concorrenza anticipando la volata: "Sono scattato a 30 metri dallo scollinamento gestendo il vantaggio" ha detto Badalamenti

ACI BONACCORSI – Volata vincente e di grande autorità di Mario Badalamenti, categoria Allievi, che domenica si è imposto nel 1° Trofeo Città di Aci Bonaccorsi. Per il Team Nibali si tratta della seconda vittoria in pochi giorni dopo quella di Cristian Caputo a San Pietro di Milazzo.

Gara che si è svolta nel comune etneo lungo un circuito di 2400 metri, ondulati, da ripetere 18 volte per un totale di 43,2 km. Il ragazzo palermitano, che corre con la squadra giallo-rosso-nera, ha piazzato una volata di potenza tanti da creare un buco di 2” rifilati al duo Giovanni Bartuccio e Damiano Doddis del Cambria Doctor Bike 25. In gara per il Team Nibali c’erano anche Stefano Azzarello e Giancarlo Marmoro, seguiti in ammiraglia dal direttore sportivo Pippo Cipriano.

“I primi giri sono stati affrontati ad andatura controllata – le parole di Badalamenti – ma successivamente con i primi attacchi il gruppo ha iniziato a perdere pezzi. Durante l’ultima tornata sono scattato a 30 metri dallo scollinamento e ho gestito bene il vantaggio acquisito”.

