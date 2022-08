Team Nibali, Caputo si aggiudica il trofeo San Pietro a Milazzo - Tempostretto

È la prima vittoria stagionale per i giallo-rosso-neri che si sono imposti al 20° Memorial Nino Crisafulli con Cristian Caputo (Juniores)

MILAZZO – Prima vittoria stagionale per il Team Nibali, nella categoria Juniores, grazie alla stoccata in solitaria di Cristian Caputo che si aggiudica il Trofeo San Pietro Milazzo – 20° Memorial Nino Crisafulli, gara Tipo Pista promiscua Allievi/Juniores lungo un circuito di 2 km da ripetere 13 volte.

“Gara molto veloce e controllata – le parole di Caputo – nonostante le diverse azioni non c’era modo di poter fare la differenza e sorprendere il gruppo. Velocità molto alta e tre curve che favorivano i rilanci; nel finale sono partito e da subito ho preso un buon vantaggio che ho gestito fino all’arrivo”.

La cronaca del Memorial Crisafulli

Partiamo proprio dalla fine con l’azione di Caputo che prende vita a quattro giri dal termine e che sorprende il gruppo in un raro momento di relax dopo i tanti attacchi di giornata. L’azione del piccolo scalatore del Team Nibali prende forza e arriva, con merito, fino all’arrivo in solitaria davanti all’ex Alessandro Gangemi (Gscd Almo) e a Flavio Madonia (Asd Equipe Sicilia – Multicar Gruppo Amarú); Massimo Mantineo e Francesco Mollura chiudono la corsa, rispettivamente, in quinta e sesta posizione.

Una prova che ha visto i giallo-rosso-neri sempre nelle prime posizioni con gli attacchi di Mantineo, Mario Badalamenti, i rilanci di Antonio Monopoli, la gara di posizione di Stefano Azzarello e nel momento più importante il “controllo” di Mollura.