Team Nibali vincente a Terrasini. Cristian Caputo primo tra gli Juniores - Tempostretto

Per il team del presidente Perinelli terzo posto di Azzarello tra gli Allievi al trofeo "Paolo La Rosa"

TERRASINI – Domenica di gara per il Team Nibali impegnato a Terrasini (PA) dove è andato in scena il Trofeo Paolo La Rosa. Alla manifestazione, organizzata dall’Asd Amici della Bici Cinisi Terrasini, i ragazzi del presidente Rachele Perinelli conquistano la vittoria nella categoria Juniores con Caputo e il terzo posto nella categoria Allievi con Azzarello.

Nella gara Allievi vittoria di Valerio Doddis (Ciclo Sport) che in volata ha la meglio sul fratello Damiano (Cambria Doctor Bike 25); completa il podio di giornata Stefano Azzarello al secondo podio stagionale. Tra gli Juniores invece si registra la seconda vittoria stagionale per Cristian Caputo che fa sua la prova battendo nella volata finale Alessio La Porta (Racing Team Agrigento) e Salvatore Florio (Team Casano Matec). Nell’immagine in evidenza il podio Juniores.

“Gara molto nervosa – le parole a caldo di Caputo – con Florio che già dalle prime battute ha cercato l’azione solitaria. Diverse volte mi sono mosso in prima persona per chiudere e cercare di arrivare compatti al traguardo nonostante la scarsa collaborazione da parte del resto del gruppo. Finale tutt’altro che semplice con una volata confusa ma fortunatamente sono riuscito a piazzarmi come primo della mia categoria”.

Il Trofeo Paolo La Rosa

Il percorso del Trofeo Paolo La Rosa, che ha visto impegnate le due squadre del Team Nibali, prevedeva un percorso con partenza e arrivo sul Lungomare Peppino Impastato. Un circuito di 51,2 km per gli Allievi, mentre diventavano 64 i km da percorrere per gli iscritti alla categoria Juniores.

A seguire i ciclisti il direttore sportivo Pippo Cipriano. A comporre la squadra Allievi c’erano Stefano Azzarello, Mario Badalamenti e Giancarlo Marmoro; mentre per la categoria Juniores: Cristian Caputo, Vincenzo La Monica, Massimo Mantineo, Francesco Mollura, Antonio Monopoli e Francesco Princiotta.

