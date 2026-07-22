Team Scaletta dà il via al mercato e riabbraccia Concy Primavera

Il mercato delle biancazzurre per la prossima Serie B di calcio a 5 femminile si apre con una giocatrice universale che ha più di 350 presenze

MESSINA – Il Team Scaletta inaugura il proprio mercato con un colpo di grande spessore, riportando in biancoblù una giocatrice di assoluta esperienza come Concy Primavera, giocatrice universale che nel corso della sua carriera ha collezionato oltre 350 presenze nei campionati nazionali di futsal femminile.

Con il ritorno di Concy Primavera, il Team Scaletta aggiunge alla propria rosa un profilo di grande affidabilità, esperienza e carisma, elementi che potranno rappresentare un valore aggiunto nel percorso della formazione biancoblù nel prossimo campionato di Serie B. Il suo ritorno testimonia inoltre la volontà della società di costruire una squadra competitiva, capace di confermare quanto di straordinario fatto vedere nella passata stagione e continuare il proprio percorso di crescita.

Per Primavera si tratta di un gradito ritorno. La calcettista siciliana aveva infatti già vestito la maglia del Team Scaletta nella stagione 2020/21, la prima storica della società messinese nel campionato di Serie A2, contribuendo con quattro reti a un’annata che rappresentò una tappa fondamentale nella crescita del club.

Gli altri club di Primavera

Conclusa quell’esperienza, una scelta di vita la porta in Spagna, dove indossa la maglia del Costa Sur Tenerife, arricchendo il proprio percorso con un’importante esperienza internazionale. Nel 2022/23 torna in Italia e firma con la Royal Team Lamezia, diventando una delle protagoniste della promozione in massima serie della formazione calabrese. Nel solo girone di ritorno mette a segno nove reti, offrendo un contributo decisivo al salto di categoria.

Le stagioni successive la vedono protagonista in Calabria con la maglia della Sporting Club Reggio e successivamente della Michele Priolo, confermandosi una delle giocatrici più affidabili ed esperte del panorama nazionale grazie alle sue qualità tecniche, alla personalità e alla leadership maturate in oltre vent’anni di carriera.

Le parole sul ritorno nel Team Scaletta

Adesso il ritorno al Team Scaletta, fortemente voluto da entrambe le parti, con l’obiettivo di mettere la propria esperienza al servizio di un gruppo reduce da una stagione da protagonista, culminata con la qualificazione ai playoff promozione.

«Sono felice di poter tornare allo Scaletta. Conosco il Presidente da tanti anni, per cui non ho esitato un attimo ad accettare. A Messina ho trascorso una stagione importante e mi sono trovata ottimamente, quindi si torna sempre con grande piacere dove si è stati bene», afferma Concy Primavera.

La calcettista guarda già alla nuova stagione con entusiasmo e grande determinazione: «Nella mia carriera l’obiettivo è sempre stato quello di migliorare. E così l’auspicio è quello di poterlo fare anche nel prossimo campionato. So che la squadra è reduce da un’ottima stagione, per cui il mio impegno, il nostro, dovrà essere massimo per confermare quanto di buono è stato fatto. Ho grande voglia di tornare subito in campo. Sono innamorata di questo sport, che è la mia vita fin da piccola».