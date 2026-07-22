Messina, al Monte di Pietà due spettacoli targati Gonciaruk

22 e 31 luglio in cartellone "Sogno di una notte di mezza estate" e "La Madre" con gli allievi del regista
MESSINA – Al Monte di Pietà due produzioni teatrali firmate da Daniele Gonciaruk: il 22 luglio
“Sogno di una notte di mezza estate” e il 31 luglio “La Madre”.
Due spettacoli, due percorsi artistici, un unico progetto dedicato alla formazione e alla crescita
delle nuove generazioni attraverso il teatro. Il Monte di Pietà di Messina ospiterà, nelle serate del
22 luglio e del 31 luglio, due produzioni dirette da Daniele Gonciaruk, realizzate con il patrocinio
del Comune di Messina, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Messina, della
Fondazione Messina per la Cultura e della Città Metropolitana di Messina.
Il primo appuntamento, in programma stasera, sarà con “Sogno di una notte di
mezza estate”, una rilettura contemporanea della celebre commedia di William Shakespeare
interpretata dagli allievi della Bottega di Shakespeare, il laboratorio teatrale nato dalla
collaborazione tra il regista e l’assessorato alla Cultura del Comune di Messina.
“Un progetto che, dopo il successo della prima edizione, ha proseguito il proprio cammino anche
quest’anno, confermandosi come uno spazio di formazione capace di avvicinare tanti giovani al
teatro attraverso lo studio del repertorio shakespeariano”, viene evidenziato.
“Lo spettacolo propone una versione vivace, ironica e dichiaratamente pop del capolavoro
elisabettiano. Le vicende di amanti, fate e artigiani vengono trasportate in un immaginario
contemporaneo dove il linguaggio teatrale dialoga con la musica, la cultura pop e l’estetica delle
nuove generazioni, senza tradire l’intelligenza e la straordinaria vitalità del testo originale. Una
messinscena corale che restituisce tutta l’energia di un gruppo di giovani interpreti chiamati a
confrontarsi con uno dei testi più luminosi e universali della storia del teatro”.
Il secondo appuntamento, venerdì 31 luglio, sarà invece dedicato a “La Madre (Nudo
Shakespeariano)”, nuova produzione delle Officine Dagoruk, interpretata dagli allievi del
laboratorio teatrale avanzato diretto da Daniele Gonciaruk.
L’opera nasce da un’idea dello stesso regista e ha preso forma in una prima fase attraverso un
intenso lavoro di ricerca e improvvisazione con gli attori della scuola. Successivamente il testo è
stato sviluppato e riscritto da Gonciaruk fino a raggiungere la sua struttura definitiva,
trasformandosi in una drammaturgia originale che dialoga profondamente con l’universo
shakespeariano pur mantenendo una voce del tutto autonoma.
“La Madre” attraversa alcune delle figure femminili più celebri di Shakespeare per costruire un
racconto nuovo, inquieto e profondamente contemporaneo. “Le loro storie diventano frammenti di
una memoria lacerata che confluisce nella figura di Clarissa, un’attrice ormai anziana, consumata
da una vita interamente consacrata al teatro. Lo spettacolo riflette sul senso della perdita, sul rimorso e sul prezzo che può avere una dedizione assoluta all’arte quando essa finisce per sostituirsi alla vita stessa. È una riflessione sulla maternità negata, sulle occasioni perdute, sul tempo che non ritorna e sul rischio di confondere il palcoscenico con l’esistenza. In questa prospettiva il teatro diventa insieme rifugio e condanna: luogo di salvezza ma anche spazio in cui si consumano le più profonde illusioni.
Attraverso una scrittura poetica e visionaria, “La Madre” interroga il pubblico su una domanda
universale: cosa resta di una vita quando, nell’inseguire un sogno, si è rinunciato ad amare
pienamente sé stessi e gli altri?”.
I due spettacoli rappresentano anche il risultato di un percorso pedagogico che negli anni ha
coinvolto decine di giovani e adulti, confermando il teatro come luogo di formazione umana oltre
che artistica. “Se “Sogno di una notte di mezza estate” racconta l’entusiasmo della scoperta e del
gioco teatrale, “La Madre” ne mostra il volto più maturo, doloroso e consapevole, componendo idealmente un unico racconto sul potere del teatro e sulla sua capacità di trasformare chi lo
attraversa. Due appuntamenti che testimoniano la continuità di un progetto culturale radicato nel territorio messinese e orientato alla valorizzazione del talento, della ricerca e della partecipazione,
restituendo alla città non soltanto due spettacoli, ma il frutto di un anno di studio, confronto e
crescita condivisa”, si sottolinea in una nota.
L’accesso agli spettacoli è libero. A sostegno del progetto culturale sarà possibile lasciare
un contributo libero e volontario.
Per lo spettacolo “La Madre (Nudo Shakespeariano)”, in programma il 31 luglio,
l’ingresso è riservato ai possessori di prenotazione o invito. Per i temi affrontati e
l’intensità emotiva della messinscena, lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai
14 anni in su.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al 377 0808300.
Scheda degli spettacoli
SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE
Mercoledì 22 luglio – Monte di Pietà, Messina
Produzione della Bottega di Shakespeare
Regia di Daniele Gonciaruk
Cast
Alessio Panarello – Teseo / Fata
Antonia Pinnizzotto – Ippolita / Fata
Anna Budese – Egeo / Beccuccio
Roberta Sciarrone – Ermia
Nicolò Molina – Lisandro
Simona Molino – Elena
Christian Mangano – Demetrio
Marcello Violi – Oberon
Aurora Macrì – Titania
Migle Venuti – Puck
Rosanna Barbera – Fata
Luca Fani – Fata / Filostrato
Elisabeth Fazio – Pietro Zeppa
Daniele D’Ambra – Rocchetto
Angelo Sottosanti – Zufolo
Maria Chiara Mazzullo – Agonia
Teresa Pugliatti – Incastro
LA MADRE (Nudo Shakespeariano)
Venerdì 31 luglio – Monte di Pietà, Messina
Produzione Officine Dagoruk
Idea, testo e regia di Daniele Gonciaruk
Il testo nasce da un’idea di Daniele Gonciaruk, sviluppata inizialmente attraverso un
percorso di ricerca con gli allievi della scuola di teatro Officine Dagoruk e successivamente
elaborata dal regista fino alla sua forma definitiva.
Cast
Mara Giannetto – Clarissa
Nino Santamaria – Ivan
Ester Gangemi – Desdemona
Gaetano Citto – Ivan
Andrea Bonutto – Giulietta
Francesco Aligata – Ivan
Adriana Salemi – Cleopatra
Rosalba Orlando – Gertrude
Mariangela Pizzo – Ivan
Roberta Milano – Ofelia
Marisa Lasco – Cordelia
Antonella Francica – Tamora