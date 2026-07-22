Messina, al Monte di Pietà due spettacoli targati Gonciaruk

22 e 31 luglio in cartellone "Sogno di una notte di mezza estate" e "La Madre" con gli allievi del regista

MESSINA – Al Monte di Pietà due produzioni teatrali firmate da Daniele Gonciaruk: il 22 luglio

“Sogno di una notte di mezza estate” e il 31 luglio “La Madre”.

Due spettacoli, due percorsi artistici, un unico progetto dedicato alla formazione e alla crescita

delle nuove generazioni attraverso il teatro. Il Monte di Pietà di Messina ospiterà, nelle serate del

22 luglio e del 31 luglio, due produzioni dirette da Daniele Gonciaruk, realizzate con il patrocinio

del Comune di Messina, dell’assessorato alla Cultura del Comune di Messina, della

Fondazione Messina per la Cultura e della Città Metropolitana di Messina.

Il primo appuntamento, in programma stasera, sarà con “Sogno di una notte di

mezza estate”, una rilettura contemporanea della celebre commedia di William Shakespeare

interpretata dagli allievi della Bottega di Shakespeare, il laboratorio teatrale nato dalla

collaborazione tra il regista e l’assessorato alla Cultura del Comune di Messina.

“Un progetto che, dopo il successo della prima edizione, ha proseguito il proprio cammino anche

quest’anno, confermandosi come uno spazio di formazione capace di avvicinare tanti giovani al

teatro attraverso lo studio del repertorio shakespeariano”, viene evidenziato.

“Lo spettacolo propone una versione vivace, ironica e dichiaratamente pop del capolavoro

elisabettiano. Le vicende di amanti, fate e artigiani vengono trasportate in un immaginario

contemporaneo dove il linguaggio teatrale dialoga con la musica, la cultura pop e l’estetica delle

nuove generazioni, senza tradire l’intelligenza e la straordinaria vitalità del testo originale. Una

messinscena corale che restituisce tutta l’energia di un gruppo di giovani interpreti chiamati a

confrontarsi con uno dei testi più luminosi e universali della storia del teatro”.

Il secondo appuntamento, venerdì 31 luglio, sarà invece dedicato a “La Madre (Nudo

Shakespeariano)”, nuova produzione delle Officine Dagoruk, interpretata dagli allievi del

laboratorio teatrale avanzato diretto da Daniele Gonciaruk.

L’opera nasce da un’idea dello stesso regista e ha preso forma in una prima fase attraverso un

intenso lavoro di ricerca e improvvisazione con gli attori della scuola. Successivamente il testo è

stato sviluppato e riscritto da Gonciaruk fino a raggiungere la sua struttura definitiva,

trasformandosi in una drammaturgia originale che dialoga profondamente con l’universo

shakespeariano pur mantenendo una voce del tutto autonoma.

“La Madre” attraversa alcune delle figure femminili più celebri di Shakespeare per costruire un

racconto nuovo, inquieto e profondamente contemporaneo. “Le loro storie diventano frammenti di

una memoria lacerata che confluisce nella figura di Clarissa, un’attrice ormai anziana, consumata

da una vita interamente consacrata al teatro. Lo spettacolo riflette sul senso della perdita, sul rimorso e sul prezzo che può avere una dedizione assoluta all’arte quando essa finisce per sostituirsi alla vita stessa. È una riflessione sulla maternità negata, sulle occasioni perdute, sul tempo che non ritorna e sul rischio di confondere il palcoscenico con l’esistenza. In questa prospettiva il teatro diventa insieme rifugio e condanna: luogo di salvezza ma anche spazio in cui si consumano le più profonde illusioni.

Attraverso una scrittura poetica e visionaria, “La Madre” interroga il pubblico su una domanda

universale: cosa resta di una vita quando, nell’inseguire un sogno, si è rinunciato ad amare

pienamente sé stessi e gli altri?”.

I due spettacoli rappresentano anche il risultato di un percorso pedagogico che negli anni ha

coinvolto decine di giovani e adulti, confermando il teatro come luogo di formazione umana oltre

che artistica. “Se “Sogno di una notte di mezza estate” racconta l’entusiasmo della scoperta e del

gioco teatrale, “La Madre” ne mostra il volto più maturo, doloroso e consapevole, componendo idealmente un unico racconto sul potere del teatro e sulla sua capacità di trasformare chi lo

attraversa. Due appuntamenti che testimoniano la continuità di un progetto culturale radicato nel territorio messinese e orientato alla valorizzazione del talento, della ricerca e della partecipazione,

restituendo alla città non soltanto due spettacoli, ma il frutto di un anno di studio, confronto e

crescita condivisa”, si sottolinea in una nota.

L’accesso agli spettacoli è libero. A sostegno del progetto culturale sarà possibile lasciare

un contributo libero e volontario.

Per lo spettacolo “La Madre (Nudo Shakespeariano)”, in programma il 31 luglio,

l’ingresso è riservato ai possessori di prenotazione o invito. Per i temi affrontati e

l’intensità emotiva della messinscena, lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai

14 anni in su.

Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente al 377 0808300.

Scheda degli spettacoli

SOGNO DI UNA NOTTE DI MEZZA ESTATE

Mercoledì 22 luglio – Monte di Pietà, Messina

Produzione della Bottega di Shakespeare

Regia di Daniele Gonciaruk

Cast

Alessio Panarello – Teseo / Fata

Antonia Pinnizzotto – Ippolita / Fata

Anna Budese – Egeo / Beccuccio

Roberta Sciarrone – Ermia

Nicolò Molina – Lisandro

Simona Molino – Elena

Christian Mangano – Demetrio

Marcello Violi – Oberon

Aurora Macrì – Titania

Migle Venuti – Puck

Rosanna Barbera – Fata

Luca Fani – Fata / Filostrato

Elisabeth Fazio – Pietro Zeppa

Daniele D’Ambra – Rocchetto

Angelo Sottosanti – Zufolo

Maria Chiara Mazzullo – Agonia

Teresa Pugliatti – Incastro

LA MADRE (Nudo Shakespeariano)

Venerdì 31 luglio – Monte di Pietà, Messina

Produzione Officine Dagoruk

Idea, testo e regia di Daniele Gonciaruk

Il testo nasce da un’idea di Daniele Gonciaruk, sviluppata inizialmente attraverso un

percorso di ricerca con gli allievi della scuola di teatro Officine Dagoruk e successivamente

elaborata dal regista fino alla sua forma definitiva.

Cast

Mara Giannetto – Clarissa

Nino Santamaria – Ivan

Ester Gangemi – Desdemona

Gaetano Citto – Ivan

Andrea Bonutto – Giulietta

Francesco Aligata – Ivan

Adriana Salemi – Cleopatra

Rosalba Orlando – Gertrude

Mariangela Pizzo – Ivan

Roberta Milano – Ofelia

Marisa Lasco – Cordelia

Antonella Francica – Tamora