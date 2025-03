Team Scaletta missione compiuta in Coppa Italia, andrà alle finali nazionali

Tre vittorie su tre nella poule di Coppa, l'ultima firmata dalla rete di Cristiano. Ad inizio aprile la fase finale con le biancazzurre tra le migliori otto d'Italia

MESSINA – È un risultato storico, portato in dote dal finale di stagione per il Team Scaletta: tre vittorie su tre per il Team Scaletta nella poule di Coppa e accesso alla fase finale, con le otto migliori formazioni del panorama nazionale. La certezza è arrivata nella partita affrontata domenica scorsa dalle messinesi sul parquet amico del “Pala Mili” contro il Futsal Academy Canicattì, una partita giocata con la consapevolezza dei due risultati su tre a disposizione, ordinata e senza correre troppi rischi. Una gioia ed una soddisfazione per tutto l’ambiente, per una società che quest’anno ha festeggiato i vent’anni di storia e che da cinque anni consecutivi calca i terreni di gioco della seconda massima categoria del Futsal Femminile italiano.

L’appuntamento quindi sarà per l’evento finale in programma a Mola di Bari dal 3 al 6 aprile, nella manifestazione che vedrà la presenza anche delle migliori otto compagini della Serie A, con partite in diretta sul canale della lega e finale con broadcaster Sky Sport. Team Scaletta che adesso dovrà attendere il sorteggio, per sapere il proprio destino, con la prima avversaria che sarà scelta dall’urna in cui oltre alla compagine messinese, sono inserite Jasnagora, Pero, Atletico Chiaravalle, Virtus Romagna, Women Roma, Irpinia ed Altamura.

Team Scaletta – Futsal Academy Canicattì 1-0

Match che inizia su ritmi bassi, complice l’accortezza del Team Scaletta e la voglia di non rischiare del Canicattì. Prima chance di marca Scaletta con Calabrese che prova un tiro cross, su cui Marchetta manca per poco l’impatto. Replica Canicattì con Brusca che ci prova per ben due volte, ma sulla respinta trova un’ottima Arrigo a bloccare. Ancora Calabrese per lo Scaletta, azione personale su cui è brava Guardina a chiudere. Canicattì che sale di intensità e Scaletta che si disunisce un po’, ci prova prima Putano da fuori, e poi Montante, entrata dalla panchina con la consueta grinta, che prova un destro secco, centrando in pieno volto Arrigo.



Nella ripresa è ancora il Canicattì a spingere, Montante ruba palla e parte in contropiede, pallone per Brusca che incrocia ma Arrigo è attenta e Firrincieli copre. Firrincieli protagonista anche in zona offensiva, grandissima apertura a sventagliare il campo per Marchetta che prova in spaccata, palla che si alza sopra la traversa. Marchetta che prova a vestire i panni del pivot e scarica per Cristiano, grande diagonale che sfila via di poco. È Cristiano a inventarsi la chance decisiva, pressing vincente e assolo in contropiede con la freddezza del killer-instinct a depositare il mancino in rete alle spalle di Giardina. Scaletta che prova a chiuderla sull’asse Pensabene-Firrincieli, con quest’ultima che si trova lo specchio chiuso da Giardina in uscita. Ancora squadra di casa a provarci, Manuli entrata dalla panchina ruba palla e si invola, ma il suo destro incrociato va a centimetri dal goal del raddoppio. Canicattì che prova il tutto per tutto inserendo anche il portiere si movimento, e trova uno sfortunatissimo palo a pochi secondi dalla fine con Putano.

