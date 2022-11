Team Scaletta sconfitto dal Taranto, decide una sfortunata autorete - Tempostretto

Un'autorete condanna le peloritana, sfuma il primo punto in trasferta della stagione

BITONTO – È mancata un po’ di fortuna al Team Scaletta nella trasferta, valida per la sesta giornata del campionato femminile di Calcio a 5 Serie A2, sul neutro di Bitonto contro il Città di Taranto. Le ragazze di coach Ivana Cernuto hanno tenuto bene il campo contro una squadra che viaggia nelle zone alte della classifica, concedendo, nel primo tempo, solo conclusioni da fuori e riuscendo a restare nel match nonostante il duro colpo dell’infortunio occorso a Marchetta nei primissimi minuti di gioco.

Alla rete iniziale di Prestes, aveva fatto eco la quarta rete stagionale di Martina De Gaetano che poi si è ripetuta, dalla parte sbagliata però, siglando la sfortunatissima autorete che è valsa il 2-1 finale. Si è vista la migliore espressione esterna del Team Scaletta e questo lascia ben sperare in vista dei prossimi impegni che accompagneranno le messinesi da qui alla lunga sosta natalizia. Il primo appuntamento sarà quello tra le mura amiche del “Pala Mili”, domenica 4 dicembre alle ore 15, contro la prima della classe, la New Cap 74 fin qui imbattuta e con sole 5 reti subite in 6 incontri.

Città di Taranto – Team Scaletta 2-1

Team Scaletta che inizia pressando subito altissimo e per poco non riesce a sbloccare il match pochi secondi dopo il calcio d’inizio. Ci prova Pensabene da fuori, respinta non perfetta del portiere di casa e Marchetta per poco non realizza il tap-in. La stessa giocatrice però è costretta subito a lasciare il campo in lacrime, vittima di un infortunio per un contatto avvenuto a centrocampo. Taranto che sblocca il match al primo tiro in porta, gran botta dalla lunga distanza di Prestes che si insacca alla destra di Arrigo. Combinazione Bertino, all’esordio stagione, e De Gaetano con quest’ultima che in allungo non riesce a superare Cacciapaglia. Si rifà vivo il Taranto con De Siqueira che ci prova dalla stessa mattonella che era valsa il vantaggio, conclusione che stavolta termina alta. Padrone di casa che prendono coraggio ancora con De Siqueira che prima non riesce a superare Arrigo centrandola in pieno volto, e poi conclude spedendo alto da buona posizione.

Nel momento migliore per il Taranto, arriva il pareggio ospite con Cusumano che serve in profondità De Gaetano, controllo e finta prima di battere sul proprio palo Cacciapaglia per l’1-1. Partita che sembra bloccata con le due squadre che rifiatano ma è sfortunatissima l’azione che porta al raddoppio del Taranto. Giropalla pugliese che incoccia nei piedi di De Gaetano in ripiegamento, pallone che scivola via e si insacca a fil di palo per il nuovo vantaggio del Taranto. Messinesi che non si disuniscono e cercano la nuova parità, a Musumeci che ci prova dalla distanza, fa eco Marguccio ma entrambe le conclusioni finisco alte. Team Scaletta che inevitabilmente si scopre e lascia spazio alle ripartenze del Taranto che però vengono neutralizzate da Arrigo. Finisce così il match con il Team Scaletta che resta a secco in trasferta ma stavolta può tornare a casa contento per la miglior prestazione stagione offerta fuori dalle mura amiche.

