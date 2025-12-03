Team Scaletta travolgente, 6-0 in casa allo Spartak Caserta

La seconda vittoria consecutiva con tante reti di vantaggio proietta le biancazzurre al quarto posto in classifica a nove punti

Il Team Scaletta continua a correre. Le ragazze di coach Cernuto superano con un perentorio 6-0 lo Spartak Caserta e conquistano il quarto posto in campionato, entrando così in piena zona playoff. Per la formazione biancoblù si tratta della seconda vittoria consecutiva, un filotto che cambia radicalmente il volto della stagione, ma è anche la seconda vittoria larghissima per le ragazze della presidente Tafuri che appena la settimana scorsa avevano superato la Salernitana in trasferta per sette reti a zero.

La gara del Pala Laganà, valida come settima giornata di stagione regolare, racconta di un Team Scaletta brillante sin dal primo possesso, capace di mantenere ritmo e idee chiare contro una formazione campana orfana della propria leader Othmani. La squadra messinese sale così a quota 9 punti, aggancia il quarto posto e si proietta alla sfida decisiva per il passaggio del turno di Coppa Italia: domenica 7 dicembre alle 16:30 al Pala Laganà di Montepiselli, dove arriverà l’Athletic Club Palermo.

Team Scaletta – Spartak Caserta 6-0

Il primo affondo decisivo arriva dopo il time-out richiesto dalla panchina ospite. Capitan Firrincieli è la più lesta a gettarsi su un pallone vagante: Trinchello è straordinaria sul primo tentativo, ma nulla può sul tap-in che vale l’1-0. Nemmeno il tempo di rimettere il pallone in gioco, passano pochi secondi e il Team Scaletta colpisce ancora: Manti ringhia sulla portatrice di palla, recupera con decisione e deposita in rete il 2-0, gelando lo Spartak.

Il doppio colpo manda in difficoltà le campane che continuano a subire la pressione delle messinesi. Ancora Manti, tra le migliori in campo, recupera palla e serve un assist perfetto per Cristiano che insacca il 3-0. Lo Spartak prova a reagire con Del Vecchio, ma l’inerzia resta saldamente dalla parte delle siciliane. Il poker arriva con un’azione personale di Calabrese: ripartenza fulminea, scambio con Marchetta e tocco vincente della pivot, che trova così la sua prima rete stagionale. Una gioia attesa e meritata.

Nella ripresa l’intensità delle biancoblù non cala. Manti è ancora decisiva: ruba palla, accelera e batte Trinchello firmando la doppietta personale e il 5-0. Cernuto chiede allora maggiore gestione dei ritmi, e la squadra risponde con maturità. A completare la festa ci pensa De Gaetano, che sfrutta un assist al bacio di una superlativa Marchetta per il definitivo 6-0. La stessa Marchetta sfiora la gioia personale poco dopo: prima la traversa, poi Trinchello le negano la rete che avrebbe coronato una bella prestazione. Gli ultimi minuti scorrono con il Team Scaletta in controllo e lo Spartak che prova a sbloccarsi trovando però la risposta della difesa ospite.