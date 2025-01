Team Volley Messina, Staiti nuovo allenatore della serie C maschile

Caravello lascia per motivi personali ma continuerà ad essere un giocatore. Staiti: "La parola d'ordine sarà continuità"

MESSINA – Novità per l’Ambiente Lab Team Volley Messina per la serie C maschile dove c’è stato un avvicendamento in panchina. La stagione iniziata per capitan Germanà e compagni sotto la guida di coach Peppe Caravello, quale allenatore/giocatore, proseguirà con la guida tecnica di Pippo Staiti, già tecnico della società Team Volley Messina. Caravello ha fatto un passo indietro per motivi personali e non c’è stata alcuna frizione con la società, che a questo proposito ringrazia il tecnico per quanto fatto fin qui, a supporto di ciò infatti Caravello continuerà ad essere un tesserato della Team Volley ma solo come giocatore.

Per Pippo Staiti sarà un impegno ulteriore nella famiglia giallorossa seguendo già lui il settore under femminile. In vista dell’impegno in serie C maschile il nuovo coach tiene a precisare: “Continuerò sul solco tracciato da Peppe (Caravello, ndr) e non andremo a modificare molto anche perché sarà un incarico che mi vedrà alla guida tecnica solo per i prossimi mesi e non per un progetto di anni. La parola d’ordine sarà continuità e a questo proposito mi affiderò molto a Massimiliano Triolo, secondo allenatore della squadra. Adesso avremo una settimana in più, visto il turno di riposo, per lavorare al meglio in palestra”.

L’Ambiente Lab Team Volley ha chiuso il girone d’andata a quota 12 punti e in sesta posizione in classifica, sarà attesa nel prossimo turno, decima giornata del girone B, dalla sfida casalinga contro Viagrande di sabato 1 febbraio, all’andata vittoria in quattro set per i peloritani.