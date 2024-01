Team Volley Messina, turno agrodolce per le prime squadre del club

In serie C maschile, sconfitta per i ragazzi di coach Donato, mentre in D femminile ottima prova della formazione messinese guidata da coach Laganà

MESSINA – Intenso weekend per le prime squadre del Team Volley Messina impegnate nei campionati regionali di pallavolo in serie C, la maschile, e in D, la femminile.

La prima va incontro ad una sconfitta, subendo un secco 0-3 contro la formazione di Gela. 25-15, 25-14, 25-18 i parziali bassi ed eloquenti sull’andamento del confronto. Infatti, gli ospiti hanno sempre tenuto il controllo del gioco, non dando mai la possibilità ai ragazzi messinesi di entrare in partita. La squadra è apparsa fragile e priva di idee; altra cosa rispetto alla bella prestazione fornita in casa contro la Jonica Santa Teresa, appena una settimana fa.

Adesso, la sosta del campionato che, nelle intenzioni degli addetti ai lavori, dovrebbe consentire ai ragazzi di far quadrato per ritrovarsi in vista del girone di ritorno.

Torna a vincere, invece, la femminile di serie D. In casa, davanti ad un numeroso pubblico, vince facile (3-0) contro la WeKondor Catania, fanalino di coda del girone. Eppur vero che le avversarie schierano in campo un roster formato da giovanissime atlete (2010 e 2011) selezionate e che ad oggi non sono riuscite ancora a fare punti per la classifica, ma inserite all’interno di un progetto di crescita giovanile in prospettiva.

Con questa vittoria il Team Volley resta a ridosso della zona promozione e si prepara ad una trasferta complicata sul terreno della Nebrodi Volley.

La gara, inoltre, si è rivelata una buona occasione per consentire minutaggio alle atlete di solito meno impegnate da coach Laganà.