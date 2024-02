Team Volley, successo pesante per l’under 14 femminile. Sconfitta la serie D a Tortorici

Nei tornei regionali di pallavolo, in campo solo le ragazze della serie D. Nel settore giovanile, vittoria per l'under 14 femminile Fipav

MESSINA – Con la serie C maschile ferma a causa della Final Four di Coppa Sicilia, solo la prima squadra femminile in campo ad animare il weekend pallavolistico in casa Team Volley.

Nessun punto e tanta amarezza per le ragazze di coach Laganà che tornano sconfitte dalla trasferta di Tortorici. Contro la Nebrodi Volley, finisce 3-1 (26-28, 25-21, 25-14, 26-24) per le padrone di casa, al “PalaOrice”, un match in cui forse le messinesi avrebbero potuto strappare qualche punto utile per la classifica, se solo le circostanze non avessero determinato diversamente.

Conquistata in volata la prima frazione, nel secondo e terzo set il Team Volley perde il controllo del gioco, anche a causa del nervosismo in campo per alcune decisioni arbitrali non condivise.

Dopo aver perso il primo set ai vantaggi, la formazione locale riesce a recuperare la lucidità necessaria per impattare nel computo dei set nel parziale successivo, vanificando il recupero delle ospiti sotto nel punteggio 7-1. Il terzo parziale è una mera formalità per la Nebrodi Volley che, in scioltezza, chiude con un perentorio 25-14. Nel quarto set, tanto cuore Team Volley che lotta su ogni palla ma deve arrendersi ai vantaggi.

Nello spogliatoio, unanime la reazione della messinesi: “Torniamo deluse per il risultato, ma non per la prestazione. Rimane il rimpianto di non essere riuscite a fare punti contro una squadra senza dubbio preparata, ma di pari livello. Adesso pensiamo alla gara di sabato 3 febbraio, data in cui affronteremo una delle candidate alla promozione diretta, il Volley Acicatena”.

Il bilancio settimanale del settore giovanile societario

Settimana densa di impegni per le giovanili del Team Volley Messina. Nel settore FIPAV, under 16 femminile vittoriosa, nel recupero della sesta giornata, per 3-0 contro la Libertas Volley Messina, mentre il giorno seguente sconfitta, nel settimo turno, contro l’Unime Bianca (3-0).

Vittoria pesantissima per l’under 14 femminile contro il GGSD Mondo Giovane; infatti, in virtù della sconfitta contestuale del Trinisi, agganciata la seconda posizione in classifica. Nel torneo di under 19 maschile, successo in casa del Mondo Giovane (0-3)e prima posizione in classifica consolidata; sette i punti di vantaggio sull’Intermedia Volley.

Molteplici gli impegni anche nei campionati PGS: l’under 14 femminile perde 3-0 contro la Play Volley Barcellona, under 15 maschile sconfitta dalla Peloro Volley. Perde anche il Team Volley Red contro P.O.R.T.O. Don Bosco.

