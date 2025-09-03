Teatro, al via la scuola d’alta formazione a Mistretta

Iniziativa dell'Università di Messina, dal 4 al 6 settembre, con Universi teatrali e Cut

MISTRETTA – Una scuola d’alta formazione in studi sulla perfomance e sul teatro. La promuove l’Università di Messina, dal 4 al 6 settembre, a Mistretta, con Universi teatrali e degli immaginari sociali e Cut, Consulta universitaria teatro.

Il programma

I GIORNATA – 4 settembre 2025

Mistretta

Palazzo Mastrogiovanni – Tasca

SESSIONE MATTUTINA

GLI STUDI TEATROLOGICI. Lo stato dell’arte

Ore 9.00 – Saluti delle Autorità:

Sebastiano Sanzarello (Sindaco di Mistretta)

Carmelo Maria Porto (Direttore del Dipartimento Cospecs – Università degli Studi di Messina)

Dario Tomasello (Direttore del Centro Studi Universiteatrali, nella foto)

Alberto Bentoglio (Presidente della Cut)

Ore 9.30 – Tavola rotonda: “Gli studi teatrologici. Lo stato dell’arte”

a cura del Comitato Scientifico

Ore 11.00 – Coffee break

Ore 11.30 – Discussione

Ore 13.30 – Pausa pranzo

SESSIONE POMERIDIANA

LA REGIA. Fonti e metodologie

0re 15.30 – “La regia. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Annalisa Sacchi (IUAV – Università di Venezia)

Discussant: Alberto Bentoglio (Università degli Studi di Milano)

Ore 17.00 – Coffee break

Ore 17.30 – Discussione

Ore 20.30 – Cena

II GIORNATA – 5 settembre 2025

Mistretta

Palazzo Mastrogiovanni – Tasca

SESSIONE MATTUTINA

ATTORE. Fonti e metodologie

Ore 9.30 – “Attore. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Donatella Orecchia (Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma)

Discussant: Dario Tomasello (Università degli Studi di Messina)

Ore 11.00 – Coffee break

0re 11.30 – Discussione

Ore 13.30 – Pausa pranzo

SESSIONE POMERIDIANA

PERFORMANCE. Fonti e metodologie

Ore 15.30 – “Performance. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Dario Tomasello (Università degli Studi di Messina)

Discussant: Annalisa Sacchi (IUAV – Università di Venezia)

Ore 17.00 – Coffee break

Ore 17.30 – Discussione

Ore 20.30 – Cena

III GIORNATA – 6 settembre 2025

Mistretta

Palazzo Mastrogiovanni – Tasca

SESSIONE MATTUTINA

DANZA. Fonti e metodologie

Ore 9.30 – “Danza. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Vito Di Bernardi (Università degli Studi “La Sapienza” di Roma)

Discussant: Alessandro Pontremoli (Università degli Studi di Torino)

Ore 11.00 – Coffee break

Ore 11.30 – Discussione

COMITATO SCIENTIFICO

Alberto Bentoglio (Università degli Studi di Milano)

Vito Di Bernardi (Università degli Studi “La Sapienza” di Roma)

Valentina Garavaglia (IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione)

Isabella Innamorati (Università degli Studi di Salerno)

Lorenzo Mango (Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli)

Donatella Maria Giovanna Orecchia (Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma)

Alessandro Pontremoli (Università degli Studi di Torino)

Annalisa Sacchi (IUAV – Università di Venezia)

Dario Tomasello (Università degli Studi di Messina).