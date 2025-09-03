Teatro, al via la scuola d’alta formazione a Mistretta

Iniziativa dell'Università di Messina, dal 4 al 6 settembre, con Universi teatrali e Cut
MISTRETTA – Una scuola d’alta formazione in studi sulla perfomance e sul teatro. La promuove l’Università di Messina, dal 4 al 6 settembre, a Mistretta, con Universi teatrali e degli immaginari sociali e Cut, Consulta universitaria teatro.
Il programma
I GIORNATA – 4 settembre 2025
Mistretta
Palazzo Mastrogiovanni – Tasca
- SESSIONE MATTUTINA
GLI STUDI TEATROLOGICI. Lo stato dell’arte
Ore 9.00 – Saluti delle Autorità:
Sebastiano Sanzarello (Sindaco di Mistretta)
Carmelo Maria Porto (Direttore del Dipartimento Cospecs – Università degli Studi di Messina)
Dario Tomasello (Direttore del Centro Studi Universiteatrali, nella foto)
Alberto Bentoglio (Presidente della Cut)
Ore 9.30 – Tavola rotonda: “Gli studi teatrologici. Lo stato dell’arte”
a cura del Comitato Scientifico
Ore 11.00 – Coffee break
Ore 11.30 – Discussione
Ore 13.30 – Pausa pranzo
- SESSIONE POMERIDIANA
LA REGIA. Fonti e metodologie
0re 15.30 – “La regia. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Annalisa Sacchi (IUAV – Università di Venezia)
Discussant: Alberto Bentoglio (Università degli Studi di Milano)
Ore 17.00 – Coffee break
Ore 17.30 – Discussione
Ore 20.30 – Cena
II GIORNATA – 5 settembre 2025
Mistretta
Palazzo Mastrogiovanni – Tasca
- SESSIONE MATTUTINA
ATTORE. Fonti e metodologie
Ore 9.30 – “Attore. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Donatella Orecchia (Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma)
Discussant: Dario Tomasello (Università degli Studi di Messina)
Ore 11.00 – Coffee break
0re 11.30 – Discussione
Ore 13.30 – Pausa pranzo
- SESSIONE POMERIDIANA
PERFORMANCE. Fonti e metodologie
Ore 15.30 – “Performance. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Dario Tomasello (Università degli Studi di Messina)
Discussant: Annalisa Sacchi (IUAV – Università di Venezia)
Ore 17.00 – Coffee break
Ore 17.30 – Discussione
Ore 20.30 – Cena
III GIORNATA – 6 settembre 2025
Mistretta
Palazzo Mastrogiovanni – Tasca
- SESSIONE MATTUTINA
DANZA. Fonti e metodologie
Ore 9.30 – “Danza. Fonti e metodologie”, lezione a cura di Vito Di Bernardi (Università degli Studi “La Sapienza” di Roma)
Discussant: Alessandro Pontremoli (Università degli Studi di Torino)
Ore 11.00 – Coffee break
Ore 11.30 – Discussione
COMITATO SCIENTIFICO
Alberto Bentoglio (Università degli Studi di Milano)
Vito Di Bernardi (Università degli Studi “La Sapienza” di Roma)
Valentina Garavaglia (IULM – Libera Università di Lingue e Comunicazione)
Isabella Innamorati (Università degli Studi di Salerno)
Lorenzo Mango (Università degli Studi “L’Orientale” di Napoli)
Donatella Maria Giovanna Orecchia (Università degli Studi “Tor Vergata” di Roma)
Alessandro Pontremoli (Università degli Studi di Torino)
Annalisa Sacchi (IUAV – Università di Venezia)
Dario Tomasello (Università degli Studi di Messina).