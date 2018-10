Così è (se vi pare) in scena al Clan Off

Lo spettacolo che andrà in scena al Clan Off da sabato 6 a domenica 8 presenta un incontro tra il classico e la novità.

Mentre l’opera, Così è (se vi pare), è infatti una delle più note della produzione pirandelliana, e affronta i temi a cui lo scrittore siciliano era più sensibile, l’elemento della novità è rappresentato dal cast, formato da attori che hanno da poco concluso il laboratorio biennale di recitazione dello stesso Clan Off.

Tratta dalla novella La signora Frola e il signor Ponza, suo genero, l’opera tratta dell’impossibilità a riconoscere una verità assoluta e dell’infinita – e drammatica – complessità della vita umana.

“Durante questi due anni all’interno del laboratorio abbiamo lavorato molto sui gesti, sulle parole, sulle emozioni, e la scelta di Così è (se vi pare) come spettacolo conclusivo dell’esperienza di formazione artistica è stata praticamente naturale, date le tematiche dell’opera” – spiega Mauro Failla, direttore artistico del Clan Off insieme a Giovanni Maria Currò.

“Io e Giovanni conoscevamo bene il testo, avendo iniziato a studiarlo, e rappresentarlo, già molti anni fa, ma va detto che durante ogni rilettura si scopre sempre qualcosa di nuovo, che poi influisce sull’adattamento successivo. In questo caso, inoltre, la produzione si inserisce di fatto in un percorso di crescita, e lo spettacolo che andrà in scena sarà molto diverso da come era stato immaginato alla vigilia della prima prova”.

“Lavorare sui testi di Pirandello è sempre emozionante” – continua Failla – “perché con la sua scrittura, l’autore ci detta praticamente tutto, dai gesti ai tempi, ma allo stesso tempo bisogna sempre portare una grande attenzione per rispettare la profondità dei significati che vengono espressi. Così è (se vi pare) è stato messo in scena per la prima volta nel 1917, quindi cento e uno anni fa, e rimane tremendamente attuale. La sostenuta inesistenza di una verità oggettiva è qualcosa che possiamo riscontrare guardando la televisione, navigando sui social, o parlando con le persone per strada. Anche la curiosità morbosa del paese, che nella trama spinge verso la risoluzione del mistero, è una dinamica che di certo ognuno di noi avrà avuto modo di toccare con mano”.

“Per i “nostri” attori si tratterà quasi di un debutto assoluto. L’anno scorso sono già stati in scena lavorando con il regista Walter Manfrè e rappresentando una serie di monologhi, ma questa sarà la loro prima esperienza con uno spettacolo di gruppo” conclude Mauro Failla.

È prevista invece per la prossima settimana la conferenza stampa di presentazione della stagione teatrale 2018/2019 del Clan Off.

Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello

Adattamento e regia di Mauro Failla e Giovanni Maria Currò

Sabato 6, domenica 7 (con replica pomeridiana) e lunedì 8 ottobre, ore 21:00

Teatro Clan Off

Via Trento 4, Messina