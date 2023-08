Teatro Vittorio Emanuele. Cda e direttori artistici in arrivo, Minasi: "Riflettiamo sul futuro" - Tempostretto

Messina. A settembre le nuove nomine. Nel frattempo,, l'attrice e regista messinese auspica un dibattito sui teatri e gli spazi culturali

MESSINA – Cambiamenti in vista per il Vittorio Emanuele. L’ente teatro avrà, nel mese di settembre, un nuovo Consiglio d’amministrazione e la nomina dei direttori artistici di prosa e musica. Una nomina attesa dato che, da un anno, è privo di queste figure per uno stop regionale legato alla legge di stabilità. In attesa di conoscere l’elenco dei candidati e soprattutto il cartellone 2023-24, interviene sul tema l’attrice, regista e drammaturga Cristiana Minasi, della Compagnia Carullo-Minasi. E invita a riflettere sul futuro del teatro e dei teatri a Messina. Sul futuro degli spazi culturali in relazione alle nuove generazioni.

Scrive Minasi sulla sua pagina Facebook: “Oggi è 21 agosto. Credo che sia giusto fare chiarezza e interrogarsi sulle sorti della manifestazione d’interesse in ordine alla nomina dei direttori artistici dell’Ear Teatro Vittorio Emanuele della Città (Metropolitana) di Messina. Troppo silenzio, troppo disinteresse.

Su questo e su tanto altro. Quali le sorti del teatro, meglio, dei “teatri” a Messina? La vicenda della nomina è solo un fatto paradigmatico di qualcosa di più complesso che bisogna cominciare a dipanare”.

“Si apra un dibattito culturale a Messina sul fare teatro”

Continua Minasi: “Teatri che non sono solo spazi fisici, ma mentali. E lo dico al plurale sì, perché ci sono molteplici forme di teatro che bisogna che vengano garantite e tutelate nei loro vari “spazi” di realizzazione: produzione, formazione, circuitazione, direzione, fruizione. In una sola parola, sempre declinata al plurale, “visioni”. Che si apra un dibattito culturale. È arrivato il momento. Non nel mero interesse dei lavoratori dello spettacolo, ma della cittadinanza che non può perdere ancora tempo. A moltissime generazioni si sta negando l’opportunità di vivere il teatro. Il tempo fugge; le responsabilità ci assalgono”.

Articoli correlati