Teatro Vittorio Emanuele, la Cgil: "Dove sono gli artisti messinesi?" - Tempostretto

Su 16 titoli solo uno è coprodotto dal Teatro di Messina, mette in risalto il sindacato

“Restiamo increduli nel leggere il programma della nuova stagione del Teatro Vittorio Emanuele di

Messina, presentata sabato”. Lo dicono il segretario generale Slc Cgil Messina, Antonio Di Guardo, e il responsabile del Dipartimento produzione culturale Slc Cgil Sicilia, Luigi Tabita.

Da parte sua, nei giorni scorsi, il presidente Orazio Miloro ha evidenziato che l’ente è stato risanato in questi anni sul piano economico e che ora intende affrontare il nodo dell’Orchestra con la Regione siciliana. E il sovrintendente Gianfranco Scoglio, a una domanda dell’artista Sasà Neri, in conferenza stampa, ha messo in rilievo che “non c’è stata alcuna preclusione da parte nostra”.

“Dov’è finita l’annunciata valorizzazione degli artisti del territorio?”

Ecco invece il punto di vista della Cgil: ‘L’amministrazione del teatro, ormai scaduta, ha deciso di organizzare la stagione per salvaguardarne le sorti, e questo potrebbe essere un bene, ma ci chiediamo dove sono finiti gli impegni presi dalla politica e le promesse fatte solo qualche mese addietro in campagna elettorale? La valorizzazione degli artisti del territorio, tanto decantata, dov’è finita? Si riscontra che su 16 titoli solo una produzione è coprodotta dal Teatro di Messina con un cast di artisti di fuori e un solo giovane attore messinese. I restanti titoli sono spettacoli ospiti, per lo più frutto di scambi. Praticamente il Teatro Vittorio Emanuele viene utilizzato solo ed esclusivamente come contenitore, come peraltro già da noi denunciato più volte”.

E ancora: “Durante la campagna elettorale c’eravamo fatti promotori di un’iniziativa che, con l’impegno di tutti i candidati a sindaco della città metropolitana di Messina, voleva mettere al centro la cultura e i tanti artisti messinesi per il rilancio della città” – continuano i due sindacalisti -“ma perché si continua, nonostante le nostre ripetute sollecitazioni, a non valorizzare gli artisti messinesi che sono sempre più costretti ad emigrare? Perché le compagnie messinesi devono essere premiate e gratificate fuori dal territorio e non trovano mai il giusto spazio e riconoscimento a Messina, se non per piccoli progetti collaterali? Inoltre la grave chiusura alla prosa della sala Laudamo, da noi evidenziata nei mesi scorsi, acuisce la condizione di disoccupazione delle tante lavoratrici e lavoratori. Chiediamo quindi – concludono Di Guardo e Tabita – che si convochi al più presto un tavolo con il sindaco ed il nuovo assessore di riferimento perché la situazione è davvero al collasso”.

