Redazione

Teatro Vittorio Emanuele, un grande omaggio alla pace con l’Orchestra sinfonica italiana

martedì 02 Dicembre 2025 - 09:30

Appuntamento stasera alle 21

Una serata speciale in cui la musica diventa strumento di dialogo e riflessione. Il “Concerto per la pace” porta sul palco l’Orchestra Sinfonica Italiana, diretta dal maestro Marek Wroniszewski, per un viaggio sonoro che intreccia intensità, emozione e respiro collettivo.

Accanto all’orchestra, i solisti Riccardo Obiso, Gianfranco Pappalardo Fiumara e Giulio Potenza offriranno interpretazioni capaci di trasformare il palco in un luogo d’incontro, dove l’arte si fa voce di un messaggio universale.

Programma:

Pëtr Il’ič Čajkovskij – Ouverture Solennelle 1812

C. Saint-Saëns – Introduzione e Rondò capriccioso per violino e orchestra , Op. 28 – Violino solista Riccardo Obiso

Franz Schubert – La morte e la fanciulla – Versione per grande orchestra a cura di Giuseppe Crapisi

Francis Poulenc – Concerto per due pianoforti e orchestra in re minore – Solisti: Gianfranco Pappalardo Fiumara, Giulio Potenza

Date e orari
martedì 2 dicembre, ore 21

