Teatro Vittorio Emanuele. “Il cielo è pieno di stelle”, omaggio a Pino Daniele

Musica tra nuove sfumature e poesia jazz stasera a Messina

MESSINA . Fabrizio Bosso ripercorre le diverse traiettorie musicali di Pino Daniele, restituendone un ritratto originale e profondamente personale. L’intento non è quello di proporre una semplice rilettura, ma di (ri)vestire una musica già grande con colori nuovi, facendo risuonare melodie iconiche attraverso il suono inconfondibile della sua tromba e la sensibilità jazzistica del pianoforte. Appuntamento stasera mercoledì 26 marzo, alle 21, al teatro Vittorio Emanuele.

Il progetto nasce dal successo dell’omonimo album Il cielo è pieno di stelle, realizzato con Julian Oliver Mazzariello, che ha rappresentato un sentito omaggio al cantautore napoletano, rivisitandone alcuni dei brani più amati con un’intensità lirica e improvvisativa di rara eleganza.

Fabrizio Bosso: la tromba che emoziona

Considerato uno dei più grandi trombettisti del panorama europeo, Fabrizio Bosso è celebre per la sua tecnica impeccabile e la sua espressività profonda. Capace di attraversare linguaggi e generi con naturalezza, Bosso riesce a far vibrare ogni nota con intensità comunicativa, rendendo ogni concerto un’esperienza unica.

Seby Burgio: eleganza e creatività

Ad affiancare Bosso in questo appuntamento sarà Seby Burgio, talentuoso pianista siciliano che sostituisce Mazzariello per questa data. Classe 1989, con una formazione classica e una brillante carriera nel jazz, Burgio è noto per la sua versatilità e per un tocco pianistico raffinato, capace di spaziare tra groove contemporanei e lirismo melodico. La sua presenza arricchisce il concerto di nuove sfumature espressive.

Un repertorio da ricordare

Il programma attraversa alcune delle pagine più belle del repertorio di Pino Daniele, da “Napule è” a “Anna verrà”, da “Je so’ pazzo” a “Sicily” (scritta con Chick Corea), restituite in una chiave nuova, intensa e profondamente evocativa.