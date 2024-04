Teatro Vittorio Emanuele. “La leggenda di Belle e la Bestia”

Musical in scena sabato 13 e domenica 14 aprile

24° appuntamento della Stagione 2023/2024 del Teatro Vittorio Emanuele con lo spettacolo “La leggenda di Belle e la Bestia”.

Un musical travolgente, un finale inaspettato e mai raccontato in una storia senza tempo e senza età. Le ambientazioni e i costumi conducono lo spettatore nella Francia dell’Ottocento, le colonne sonore si intrecciano in uno spettacolo brillante e ricco di sorprese, per due ore di magia dove è impossibile riconoscere la realtà dall’immaginazione.

In un castello lontano un giovane principe, trasformato in una ripugnante bestia a causa della sua prepotenza, dovrà convivere con ricordi confusi del suo passato e di un amore per la sua principessa ormai diventato leggenda. Solo una persona in grado di amarlo più della sua stessa vita potrà spezzare l’incantesimo riavvolgendo lo scorrere inesorabile del tempo.

Il fato farà incontrare Belle e Bestia, ma cosa accadrebbe se quest’ultima si convincesse che la ragazza altro non è che la Principessa dimenticata a causa del maleficio?

Sabato 13 aprile la prima alle ore 21, con replica domenica alle 17:30.