Teatro Vittorio Emanuele. Stasera "L'inganno di Pinocchio" - Tempostretto

Proseguono gli appuntamenti della Stagione 2023/2024 del Teatro Vittorio Emanuele. Dopo il successo dello scorso anno, la compagnia On Stage torna in scena, venerdì 15 dicembre, ore 21 al Teatro Vittorio Emanuele, con L’inganno di Pinocchio – Opera Rock, di Paride Acacia e Sarah Lanza.

Lo spettacolo, liberamente ispirato al celebre testo di Carlo Collodi, “Le avventure di Pinocchio”, presenta simbolismi, metafore, riferimenti esoterici, alchemici e psicoanalitici impreziositi dalla musica rock.

La rielaborazione svela le valenze profonde ed i contenuti archetipici e simbolici che possono ingannare il lettore del racconto originale. Il musical è interamente Made in Messina, con ben 24 artisti professionisti, pronti a dare una sferzata di energia agli spettatori.

La messa in scena è di Paride Acacia (attore, cantante e regista, già Gesù in Jesus Christ Superstar di Massimo Romeo Piparo) e di Sarah Lanza (danzatrice perfezionatasi al centro internazionale Opus Ballet); Vocal Coach è Christian Gravina (già “Frollo” in Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante); gli arrangiamenti vocali a cura di Axel Torrisi (che ha preso parte al musical We Will Rock You della cantante americana Anastacia).

Il video Mapping è di Vincio Siracusano, il disegno luci di Renzo Di Chio, il suono è di Luca Finotti, i costumi di Cinzia Preitano.

