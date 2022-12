Teatro Vittorio Emanuele, stasera l'Orchestra siciliana di clarinetti - Tempostretto

L'ingresso sarà gratuito

Venerdì 23 dicembre alle ore 21 – ingresso gratuito – appuntamento con l’Orchestra Siciliana di Clarinetti diretta dal maestro Marcello Caputo con solista Giovanni Punzi – primo clarinetto Teatro Massimo di Palermo – al Teatro Vittorio Emanuele di Messina.

L’Orchestra Siciliana di Clarinetti è una delle pochissime realtà nazionali che annovera essenzialmente quasi tutte le specialità della famiglia dei clarinetti. Fondata nel 2016, dal suo direttore artistico M° Marcello Caputo, l’Orchestra Siciliana di Clarinetti sta diventato rapidamente uno dei gruppi più originali a livello nazionale.

L’Orchestra attualmente annovera 50 strumentisti accomunati tutti dalla voglia di creare un ambiente stimolante con elevati standard di prestazione e sostenuti da un convinto spirito di collaborazione e condivisione che costituisce la base per ogni attività o progetto che si intende realizzare. I musicisti sono quasi tutti impegnati in attività didattiche e di promozione culturale (Conservatori, SMIM, Associazioni ed enti di formazione e di promozione musicale).

L’Osc ha collaborato con Calogero Palermo, primo Clarinetto del Royal Concertgebouw Orchestra di Amsterdam e con Giovanni Punzi, primo Clarinetto Solista dell’Orchestra Filarmonica di Copenaghen.

Nel giugno 2017 l’Osc si aggiudica il Primo Premio Assoluto e borsa di studio di 1000€ al prestigioso Concorso Nazionale Ama Calabria di Lamezia Terme, sotto il Patrocinio del Ministero dei Beni Culturali.

Grande successo ha riscosso il primo lavoro discografico, in collaborazione con Buffet Crampon Paris, dal titolo Masterpiece for Clarinet Choir (2017) contenente brani celeberrimi trascritti per coro di Clarinetti.

Oltre ai numerosi concerti che sono in programma, l’OSC parteciperà a concorsi nazionali e internazionali specifici, lavorerà alla realizzazione di un dvd con Buffet Crampon Paris in collaborazione con importanti clarinettisti europei.



Il maestro Giovanni Punzi è stato Primo Clarinetto Solista dell’Orchestra Filarmonica di Copenaghen Punzi è attualmente considerato a livello internazionale come uno dei talenti e dei clarinettisti più validi della sua generazione. Diplomato giovanissimo con lode e menzione al Conservatorio di Salerno nella classe di R.Pastore, viene in seguito ammesso all’Accademia Perosi di Biella nella classe di Thomas Friedli, per poi continuare i suoi studi a Roma, all’Accademia Italiana del flauto con Calogero Palermo e all’Accademia Nazionale d Santa Cecilia con Alessandro Carbonare. Nel 2011 viene ammesso al Conservatorio Nazionale Superiore di Musica di Parigi dove si perfeziona con Philippe Berrod e dove ottiene nel 2014 il ‘Prix a l’Unanimitè’. Allievo in seguito di John Kruse nella classe dedicata ai Solisti Internazionali presso la Royal Danish Academy of Music, Punzi è stato recentemente insignito del prestigioso Gladsaxe Music Prize per meriti artistici (Primo musicista non Scandinavo nella storiaad ottenere tale riconoscimento). Appena quattordicenne esordisce nel ruolo di solista accompagnato dall’Orchestra Nazionale della Bulgaria eseguendo il Concerto per clarinetto di Mozart. Nonostante la giovanissima età Punzi ha intrapreso un attività concertistica che lo ha portato ad esibirsi nelle principali sale da concerto di Europa, Russia, Cina, Sud America e Stati Uniti e che lo ha visto ricoprire le vesti di solista con numerosi ensemble e formazioni orchestrali come l’Orchestra da Camera di Parigi, l’Orchestra del Royal College di Londra, l’Orchestra Filarmonica di Friburgo, l’Orchestra dell’Operà di Rouen, l’Orchestra da Camera della Serbia, l’Orchestra Sinfonica di Odense, l’Orchestra Filarmonica di Copenhagen, l’Odense Synfonieorcheser…con le quali ha affrontato in maniera originale alcune delle pagine più importanti e significative del repertorio clarinettistico da Mozart a Francaix. A 28 anni Giovanni Punzi è attualmente uno dei clarinettisti più premiati a livello mondiale degli ultimi anni essendosi imposto, oltre che nei principali Concorsi Clarinettistici italiani, nei Concorsi Internazionali di Parigi, Ginevra, Rouen, Friburgo, Belgrado e Praga (Horice).

Insignito dall’Accademia Chigiana di Siena del Diploma d’Onore e del titolo di ‘Allievo Chigiano’ Punzi ha da sempre mostrato un notevole interesse per l’attività orchestrale. Primo clarinetto dell’Orchestra Giovanile Italiana di Fiesole dal 2008 al 2010 è stato in seguito invitato a ricoprire lo stesso ruolo in alcune delle formazioni orchestrali giovanili più prestigiose come l’orchestra ‘Luigi Cherubini’, la Gustav Mahler Jugend Orchester, la Schleswig Holstein Festival Orchestra e più recentemente la Verbier Festival Orchestra e la Verbier Festival Chamber Orchestra, l’Orchestra da Camera Les Dissonances, suonando sotto la direzione in particolare di Muti, Abbado, Gergiev, Noseda e Gatti. Nel 2010 vince l’Audizione di Clarinetto bandita dall’ l’Orchestra dei Pomeriggi Musicali di Milano,dall’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e dall’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma con le quali collabora per diversi anni. Dal 2013 al 2014 occupa il posto di Clarinette Soliste a l’Orchestre Symphonique de Bretagne. Recentemente è stato invitato in qualità di primo clarinetto dalla Danish Radio Orchestra, collaborando inoltre con la Royal Danish Orchestra. Alcune delle sue performance sono state registrate da Sky Classica, Danish Radio, Radio Vaticana, Radio France e Radio Tre. Punzi è laureato con lode in Discipline delle Arti della musica e dello spettacolo (Davimus) presso l’Università degli Studi di Salerno con una tesi sui Processi Cognitivi dell’ascolto musicale.

Nel 2016 fonda, in collaborazione con il collega Giuseppe Scotto Galletta, l’Accademia Mediterranea del Clarinetto (Amc), primo centro di alta formazione in clarinetto del sud Italia, di cui è Docente Principale e Direttore Artistico. Regolarmente invitato ad esibirsi nelle più importanti rassegne musicali europee, Giovanni Punzi tiene Master Class in Italia ed all’estero ed è spesso invitato come membro di giuria in Concorsi Internazionali di notevole spessore. Vincitore dell’Audizione di Primo Clarinetto presso la London Philharmonic Orchestra e la Royal Northern Sinfonia, collabora con le Istituzioni nella stagione 2017-2018. Dedicatario di numerose composizioni, ha all’attivo diverse registrazioni discografiche ed ha appena firmato un contratto con la Brilliant Classics che lo vede protagonista nell’incisione dell’Integrale delle opere per clarinetto di M. Bruch. È attualmente Primo Clarinetto del Teatro Massimo di Palermo.