Tempesta solare verso la Terra, stasera si vedrà il Sar fino in Sicilia

Spettacoli luminosi. Sarà possibile osservare l'aurora boerale. Un'immmagine potentissima tra danze di luci verdi, rosse e azzurre

La regione attiva del sole AR 14274 ieri mattina ha prodotto un potente brillamento solare di classe X5.1. Questo evento, uno dei più intensi dell’attuale ciclo solare, ha causato un blackout radio in alcune zone dell’Africa meridionale e del Mediterraneo e ha generato una nuova espulsione di massa coronale (CME) diretta verso la Terra.

Questa CME raggiungerà il nostro pianeta nella tarda serata di oggi, intorno le 18:00 – 19-00 ora di Roma, e si sommerà ad altre eiezioni precedenti. Le analisi della NOAA indicano che due di queste potrebbero fondersi creando una “CME cannibale”, una nube di plasma più compatta e potente.

Si tratterà del fenomeno del Sar (Stable Auroral Red arcs, archi rossi stabili) o Steve (un arco viola-rosso), tipici di tempeste forti. Questi spettacoli luminosi si potranno osservare in alcuni frangenti della serata, specialmente fra le 21:00 e le 01:00.

Attese stupefacenti aurore fino all’Italia

Quando le particelle solari “catturate” dal campo magnetico terrestre piovono verso i poli, eccitano gli atomi di ossigeno e azoto nella ionosfera, producendo quelle danze di luci verdi, rosse e persino azzurre che chiamiamo aurore.

In condizioni normali, le aurore boreali sono un privilegio delle alte latitudini, come Siberia, Scandinavia o Alaska. Ma con una tempesta G3 o superiore, il fenomeno si spinge a sud, fino al cuore dell’Europa o fra Stati Uniti e Messico.

In Sicilia sarà possibile osservare il Sar

Stasera, quando è atteso il picco di questa tempesta solare, anche sul cielo italiano sarà facile osservare l’aurora boreale, nelle aree al buio, lontane da città e grandi fonti d’inquinamento luminoso.

Spostandioci verso sud, le possibilità di vedere i bagliori saranno buone. In particolare, dalla Sardegna e dalla Campania a scendere l’aurora appare spesso come un bagliore diffuso verso Nord o Nord-est, simile a un’alba verde irreale, a volte solo appena percettibile all’occhio umano.

Il fenomeno sarà possibile osservarlo lungo le località della costa tirrenica, dove non sono presenti grosse fonti di luce, ed esposte a Nord o Nord-est. Ma anche dai punti più panoramici di Nebrodi e Peloritani sarà possibile assistere a questo fenomeno. L’orario perfetto va dalle 19:00 fino alle 02:00. Va ricordato che il Sar si potrà fotografare con una lunga esposizione, a volte fino a 20-30 secondi, sulla parte bassa dell’orizzonte, verso Nord o Nord-est.