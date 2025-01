Temporali e forte vento, Basile chiude ville comunali e cimiteri a Messina

Il primo cittadino firma una nuova ordinanza

MESSINA – Ancora precipitazioni e forti raffiche di vento, con allerta gialla in Sicilia. Così il sindaco Federico Basile ha disposto, anche per sabato 18 gennaio, dalle ore 7 alle 24, la chiusura di tutte le ville comunali e dei cimiteri cittadini, “per consentire il monitoraggio e la messa in sicurezza delle alberature”. Una nuova ordinanza dopo quella del 17 gennaio.

Questa la nota dell’amministrazione comunale: “Il livello di allerta codice giallo, comunicato dalla sala operativa del dipartimento regionale della Protezione civile, ha segnalato sino alle ore 24 sabato 18 gennaio, il persistere di precipitazioni da sparse a diffuse anche a carattere di rovescio o temporale. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica e forti raffiche di vento dai quadranti orientali da forti a burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, e mareggiate lungo le coste esposte”.

