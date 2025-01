“Tendoni a ridosso della facciata del Duomo di Messina”

Un cittadino contesta la scelta di collocarli lì, in un luogo speciale

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Questi tendoni (strutture esterne per locali, n.d.r.) hanno invaso tutti gli spazi disponibili e va.bene. Ma a ridosso della facciata del Duomo è inaccettabile (in foto, n.d.r.). Ma chi dà l’autorizzazione alla collocazione di questi scempi, si rende conto del danno che arreca al patrimonio artistico? Patrimonio già esiguo in città. E la Sovrintendenza non si esprime a tal proposito?”.

Siamo sicuri che sia una collocazione temporanea ma il lettore ha ragione: non è opportuna.