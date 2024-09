Tennis, Fabio Varsalona si aggiudica il torneo Open al Ct Vela Messina

Nel singolare femminile vittoria a Elena Delia, il doppio maschile a Baldi/Ragno

MESSINA – Nelle prime due settimane di settembre al Circolo del Tennis e della Vela di Messina si è disputato un torneo Open di singolare con 99 partecipanti al via. A vincere nel maschile è stato il tennista di casa, Fabio Varsalona. Il velino numero due del seed in finale ha incontrato Gabriele Bombara, numero uno del tabellone, la sfida tra i due si è conclusa anzitempo con l’infortunio di quest’ultimo che sotto per 4-6 3-2 ha lasciato il campo concedendo la vittoria a Varsalona. La premiazione è stata affidata al presidente Tato Spatari e alla consigliera Maruka Stagno D’Alcontres, presenti il giudice arbitro Francesco Palano Quero, l’arbitro Pino Maccarrone, Serafino Barbaro del Comitato accettazione soci e il consigliere Santi Delia.

Nel torneo di doppio Open il titolo è stato assegnato al tiebreak decisivo del terzo set. A prevalere la coppia di casa formata da Alessandro Baldi e Giorgio Ragno che hanno sconfitto Enrico Briguglio e Tancredi Messina, questi ultimi conduceva 6-1 4-1 prima di subire la rimonta cedendo infine per 6-1 4-6 7-10. Nel singolare femminile, decisamente meno partecipato, la vittoria è andata a Elena Delia che ha superato per 6-3 7-6 Francesca Fulcia nell’atto conclusivo del torneo.