Tennis, la fase finale della Coppa delle Province al Ct Vela Messina

In questo fine settimana i piccoli tennisti peloritani difendono in casa il titolo conquistato lo scorso anno

MESSINA – Sarà il Circolo del Tennis e Vela di Messina, sabato 5 e domenica 6 aprile, a ospitare la fase finale, a livello regionale, dell’edizione 2025 della Coppa delle Province, manifestazione a squadre di tennis giovanile riservata alla categoria under 10 (anni di nascita 2015, 2016 e 2017). Messina, capitanata dai maestri Fabio Branca e Carmelo Arasi, è campione in carica (ha vinto le ultime due edizioni) e, nella passata stagione, è arrivata in fondo sino alle fasi nazionali.

Le semifinali, cominciate sabato alle ore 10, vedono di fronte le rappresentative di Messina e Palermo da un lato e Catania e Ragusa dall’altro. Le vincenti si affronteranno, per il titolo, nella giornata di domenica. Sempre nel week end, oltre alle gare per i primi posti, si svolgeranno anche gli incontri per i piazzamenti dalla quinta all’ottava posizione. Saranno oltre 100 gli atleti impegnati in questa due giorni di tennis giovanile in riva allo Stretto.

La provincia di Messina, rappresentata dalla delegata Fitp, Giovanna Famà, agli ordini dei capitani, i maestri Fabio Branca e Carmelo Arasi, è composta dai 2015 Piermario Delia e Alessandro Onorato (CT Vela), Emanuele Fucile e Mattia Lombardo (Circoletto dei Laghi), Asia Arena e Ludovica Mammoliti (Circoletto dei Laghi), Luna Ceraolo (CT Brolo); dai 2016 Elia Polistena (Nctv Milazzo), Alessandro Salvo, Sofia Berenato e Arianna Salvo (Circoletto dei Laghi); dai 2017 Francesco Cambria (Nctv Milazzo), Gabriele Gregorio, Allegra Ferlazzo ed Emma Gregorio (CT Vela).

Articoli correlati