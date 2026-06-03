 Tennis U10, Arianna Salvo del Circoletto dei Laghi campionessa regionale

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Redazione

Tennis U10, Arianna Salvo del Circoletto dei Laghi campionessa regionale

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mercoledì 03 Giugno 2026 - 08:01

La giovane tennista Arianna Salvo, seguita dal maestro Fabio Branca, continua a sorprendere dopo la finale NextGen di Palermo e la leadership con l'Under 10 messinese

MESSINA – Arianna Salvo, giovanissima tennista del Circoletto dei Laghi, si è laureata Campionessa Regionale Siciliana Under 10. Nelle finali del campionato, disputate tra il 17 e il 24 maggio, Arianna ha letteralmente dominato il tabellone, in tutti gli incontri la giovane peloritana ha dimostrato superiorità tecnica contro le avversarie incontrate.

Il prestigioso titolo di campionessa siciliane corona un periodo di forma eccezionale per la tennista seguita dai maestri Fabio Branca e Giulia Sottile che recentemente aveva ottenuto la finale nel prestigioso torneo NextGen di Palermo, confrontandosi con le migliori atlete d’Italia e mettendo in mostra un eccellente livello di gioco. Salvo inoltre fa parte, ed è un vero punto di riferimento, per la squadra Under 10 femminile messinese e lo ha dimostrato nelle competizioni che hanno coinvolto la Cap Area Sud del tennis.

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