Tenta di occupare una casa. Gli agenti la fermano e lei li aggredisce. Arrestata 38enne - Tempostretto

Ha continuato anche negli uffici di polizia. Un agente ferito al volto

MESSINA – Stava usando una mazza da baseball e una subbia, stanotte, per abbattere il muretto di una casa su cui erano stati posti i sigilli la settimana scorsa, in via Carlo Citarella, parallela del viale Europa.

I forti rumori hanno attirato l’attenzione dei vicini, che hanno chiamato la Polizia. Gli agenti intervenuti hanno fermato a fatica la donna all’opera, tra insulti, minacce e violente aggressioni, continuate anche negli uffici di polizia.

Un agente, colpito al volto, è dovuto ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale Piemonte, per le lievi ferite riportate.







La 38enne messinese Serena Cascoschi, già nota alle forze di polizia, è stata arrestata per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e denunciata per danneggiamento aggravato, violazione di sigilli e porto di oggetti atti ad offendere. A seguito di una lite, aveva abbandonato la casa del convivente con l’intento di occupare abusivamente l’immobile che stava danneggiando.

E’ stata trattenuta nelle camere di sicurezza in attesa di essere giudicata stamane con rito direttissimo.