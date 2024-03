Tenta il furto in una casa, fugge dal balcone e viene arrestato

L'intervento dei carabinieri a Letojanni

LETOJANNI – Prima il tentativo di entrare da una porta finestra aperta in un appartamento. Ma una signora, in una casa vicina, se ne accorge e avverte i carabinieri. L’Aliquota radiomobile della Compagnia di Taormina interviene e acciuffa un ventiduenne mentre tenta di fuggire, passando dal balcone di un altro appartamento. Il giovane è stato arrestato in flagranza di reato. L’accusa è di tentato furto aggravato in abitazione.

Il ventiduenne è risultato senza fissa dimora ed è stato ristretto in camera di sicurezza a disposizione dell’autorità giudiziaria.