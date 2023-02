Tenta la fuga a piedi in autostrada per evitare i controlli, un arresto per spaccio di droga - Tempostretto

Crack e cocaina sono stati sequestrati dai poliziotti del commissariato di Milazzo a un trentaduenne, pregiudicato

MILAZZO – Tenta la fuga in autostrada a piedi verso un’uscita di servizio, per evitare i controlli nei pressi del casello, lasciando l’auto in un’area di sosta. Ma viene raggiunto e arrestato per detenzione e spaccio di droga. Lungo la autostrada A20 Messina – Palermo, i poliziotti lo hanno individuato mentre scendeva dal veicolo. Un uomo di 32 anni, pregiudicato, ha tentato di raggiungere così Milazzo, prima di essere bloccato mentre scavalcava la rete di recinzione. Senza successo pure il tentativo di disfarsi della droga che aveva con sé: 20 grammi di crack e 5 di cocaina. L’uomo, un milazzese residente a San Filippo del Mela, si trova adesso nella casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, dopo essere stato arrestato dai poliziotti del commissariato di Milazzo.