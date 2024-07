Tentata estorsione in famiglia: 34enne arrestato dai carabinieri

Francavilla di Sicilia. Aggredisce e minaccia moglie e suocera davanti ai figli per avere denaro

FRANCAVILLA – Un uomo di 34 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Francavilla di Sicilia per tentata estorsione aggravata ai danni della moglie e della suocera, commessa alla presenza dei figli minori. L’intervento dei militari è avvenuto a seguito di una chiamata al 112.

I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in evidente stato di agitazione mentre aggrediva verbalmente e fisicamente le due donne per farsi consegnare del denaro. Secondo le ricostruzioni, l’uomo avrebbe agito per ottenere denaro da utilizzare per l’acquisto di alcolici, minacciando le vittime di gravi conseguenze se non avessero ceduto alle sue richieste. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri e condotto in caserma. Il Giudice del Tribunale di Messina, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’allontanamento dalla casa familiare.