Termina il sogno di Akademia, Macerata vince a Messina e va in A1

Messina prova a pareggiare la serie finale con una buona prestazione in campo e una grande presenza di pubblico, Macerata passa in quattro set rimontando

MESSINA – La sfida del PalaRescifina si risolve in favore di Macerata che, imponendosi per tre set a uno dopo la vittoria di Pasqua in casa, chiude la serie e vola in serie A1. Akademia Sant’Anna aveva iniziato bene la partita vincendo il primo set, poi ha sempre inseguito Macerata dal secondo set in poi, nel terzo in particolare la partita è girata sui due punti finali dal 23 pari. Nel quarto la reazione non è arrivata con le marchigiane che, come già all’andata, sono sembrate più fresche e lucide nelle scelte.

Nell’ultima della stagione in casa Akademia Messina premia le sue mvp dell’intero campionato. La stampa ha premiato Giorgia Caforio, libero, mentre il pubblico ha scelto Dalila Modestino, centrale irpina da due anni in riva allo Stretto. Prima dell’inizio del match osservato un minuto di silenzio in ricordo di sua santità Papa Francesco, circa 2000 i presenti sugli spalti dell’impianto di contrada San Filippo, record di presenze stagionale. Presenti anche l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro, l’esperto Francesco Giorgio e il presidente della Fipav Sicilia Antonio Locandro. A portare la coppa in campo ad inizio partita l’olimpionico Massimo Giacoppo.

Coach Bonefede e coach Lionetti ripropongono gli stessi starting six di tre giorni fa. Per Messina in campo Carraro-Diop sulla diagonale palleggiatore-opposto, schiacciatrici capitan Rossetto e Vernon, centrali Modestino e Olivotto ad alternarsi con Caforio libero. Macerata risponde con Bonelli al palleggio e Decortes suo opposto, l’ex Battista e Bulaich in posto quattro, centrali la siciliana Caruso e Mazzon con Bresciani libero. L’allenatore delle siciliane utilizzerà a partita in corso per qualche rotazione Mason al posto di Vernon, più movimento dal lato di Macerata con Lionetti che utilizzerà in seconda linea Morandini e Fiesoli. Guardando il tabellino la partita l’ha fatta Messina con le sue giocatrici che hanno segnato più punti, Diop 22 e Rossetto 20, a fare la differenza gli errori, decisamente meno quelli di Macerata e la difesa delle ospiti.

Akademia Sant’Anna – Macerata 1-3

Il primo parziale si apre con il punto di Diop e l’esplosione degli oltre mille presenti al PalaRescifina. Akademia trova immediatamente il break e scappa 5-2 col servizio di Carraro non ricevuto dall’ex Battista. Tenta la reazione Macerata ma a differenza dell’andata è Messina a comandare e provare a imporre il proprio ritmo. Un altro ace di Carraro vale il 10-6 per le padrone di casa e il conseguente time out di coach Lionetti. Al rientro Diop firma il massimo vantaggio 11-6, migliorato poco dopo dalla stessa sul 17-11. La reazione di Macerata vien contenuta da Messina e coach Lionetti opta per un cambio mandando in campo Fiesoli al posto di Bulaich molto presa di mira dal servizio delle siciliane. Akademia si avvicina a fine set sul 23-18 e la panchina di Macerata ferma il gioco, al rientro errore di Decortes e poi Battista non riesce a ricevere e Messina va in vantaggio 25-18.

Equilibrio ad inizio secondo set e sestetti confermati da entrambi gli allenatori. Le due squadre restano appaiate fino al sette pari, poi il muro di Mazzon e la linea pestata da seconda linea di Diop mandano avanti Macerata 7-9 con coach Bonafede che interrompe il gioco. Diop e un errore di Decortes ricuciono sul dieci pari, ci riprova Macerata con Bonelli che spinge sopra la rete e poi Decortes in diagonale opera il break 11-13. Messina non riesce a reagire e la forbice si allarga con le locali che sembrano poco reattive, sotto 12-16 coach Bonafede interrompe il gioco. Al rientro però Macerata tocca il massimo vantaggio con il muro di Mazzon sul 13-18, Akademia si riavvicina 18-21 e a fermare il gioco è la panchina marchigiana. Al rientro Diop appoggia oltre il muro rimettendo Akademia mai così vicina, ma seguono quattro punti consecutivi delle ospiti che pareggiano il conto dei set.

Nel terzo confermati gli starting six ma Messina cala al servizio con le prime due battute in rete, Diop e capitan Rossetto evitano che arrivi un break in apertura. Dal 7-6 arrivano però tre punti consecutivi delle ospiti, i muri di Battista valgono il break 7-9 e da lì immediato time out locale. Al rientro ancora da posto due bloccato l’attacco di Messina da Mazzon poi Battista passa e Macerata scappa 7-11 e immediato nuovo time out di Akademia. Si cambia lato con Vernon che va a segno e poi Diop ricambia e mura Battista, Macerata però riprende vantaggio (10-14) approfittando anche degli errori in battuta di Messina. Le siciliane provano stoicamente a rientrare riavvicinandosi al massimo sul meno due, sotto 17-19 coach Bonafede opera il cambio Mason-Vernon. Akademia torna sotto di un punto sul 19-20 e coach Lionetti non perde tempo e ferma il gioco, al rientro dopo un lungo scambio Modestino mura e finalmente Messina aggancia Macerata sul venti pari. Segue il muro di Diop per il sorpasso e la panchina ospite ricorre nuovamente al time out, entrambe le formazioni non ne hanno più in questo finale di set. Le due squadre arrivano al 23 pari, coach Bonafede rimette dentro Vernon per Mason, al servizio Decortes proprio l’americana chiamata in causa ma grande difesa di Macerata che arriva a set point, Decortes non forza ma la palla va in zona di conflitto ed è ace per il 23-25.

Ancora nessun cambio nei sestetti ad inizio quarto set con Messina che inizia in modo molto convincente scappando 3-0, tutto vanificato da un contro parziale identico di Macerata che poi allunga con un altro poker di punti dal 5-4 al 5-8, coach Bonafede costretto a giocarsi il time out. Come nel set precedente Messina prova più volte a riagganciarsi ma quando arriva sotto di uno (11-12) Macerata riallunga, muro di Caruso su Diop vale l’11-15, coach Bonafede interrompe il gioco con l’ultimo time out a disposizione. Si lancia nuovamente all’inseguimento la squadra siciliana e sul 19-21 rientra in campo Mason per l’americana. Macerata scappa via con l’appoggio di Battista e poi l’invasione chiamata a rete per il 20-24. Il primo match point è annullato con il servizio in rete di poi Decortes la chiude in diagonale.

Tabellino

Parziali: 25-18, 19-25, 23-25, 21-25.

Durata: 26′, 26′, 30′, 26′.

Arbitri: Paolo Scotti & Antonio Gaetano, Sebastiano Rizzotto (videocheck).

Akademia Bozdeva ne, Norgini ne, Olivotto 6, Carraro 3, Modestino 4, Vernon 13, Rossetto 20, Mason 0, Trevisiol ne, Caforio 0, Babatunde ne, Guzin ne, Diop 22.

Allenatore: Fabio Bonafede. Assistente: Flavio Ferrara.

Macerata: Bresciani 0, Battista 16, Allaoui ne, Morandini 0, Bonelli 3, Mazzon 10, Orlandi ne, Bulaich Simian 12, Busolini ne, Fiesoli 0, Sanguigni ne, Caruso 9, Decortes 17, Fabbroni ne.

Coach: Valerio Lionetti. Assistente: Luca Martinelli.

Immagini in questo articolo di Filippo Rubin/LVF

Articoli correlati