Termina la stagione del Città di Taormina sconfitto in finale playoff - Tempostretto

Il Siracusa in casa supera la formazione jonica con un pesante 4-0, dopo un inizio equilibrato il crollo arriva da metà secondo tempo

SIRACUSA – Si chiude a Siracusa la stagione del Città di Taormina, battuto 4-0 nella finale playoff del Girone B del campionato di Eccellenza. Passivo fin troppo pesante per gli ionici che, fino al vantaggio siglato da Belluso al 64′, avevano espresso un eccellente calcio, creando più volte i presupposti per passare in vantaggio.

Marco Coppa ad inizio gara conferma, davanti a Cirnigliaro, la difesa composta da Godino, Echeverria, Trovato e Fragapane. In mezzo al campo ci sono Ferraù e Le Mura, con Biondo, Lucarelli e Di Mauro a sostegno di Famà.

Siracusa – Città di Taormina 4-0

L’approccio alla gara del Città di Taormina è strepitoso e sono ben quattro le palle gol costruite nel primo quarto d’ora. La prima, dopo appena 20″, è firmata da Lucarelli, chiuso in corner dall’intervento in spaccata di Porcaro. All’8′ Godino innesca Biondo che sprinta a destra, palla dentro per Famà che colpisce in spaccata, ma mette fuori. Due minuti dopo Lumia non trattiene la botta da fuori di Le Mura, si avventa sul pallone Biondo, contrastato però vittoriosamente da Maimone. Ancora Biondo, al 13′, fa filtrare per Lucarelli, tocco morbido da posizione defilata respinto da Lumia. Dopo il 20′ il Siracusa alza il baricentro e colleziona tre corner consecutivi, ma la difesa ospite fa sempre buona guardia. Prima vera palla-gol aretusea al 29′: numero di Ficarrotta a destra, accelerazione e palla arretrata per Palmisano, il cui tiro di prima intenzione si spegne di poco a lato. Sul finire del tempo, poi, Pettinato gira fuori su azione d’angolo, mentre Le Mura calcia alto da fuori.

Come nella prima frazione, il Città di Taormina parte forte anche in questa ripresa. Al 50′, su rilancio di Cirnigliaro, Famà spizza per Lucarelli che si presenta a tu per tu con Lumia, ma il portiere di casa compie uno strepitoso intervento. Lumia è grande protagonista anche al 55′ sul diagonale di Biondo. Città di Taormina ancora a un passo dal vantaggio e che protesta per un contatto in area tra Lucarelli e Pettinato su cui l’arbitro lascia correre. Sono gli attimi in cui si decide la partita: Cacciola manda in campo Belluso per Iraci, mentre Coppa deve rinunciare all’infortunato Lucarelli, sostituito da Gallardo. E al 64′ il Siracusa sblocca il risultato. Punizione di Ficarrotta sul secondo palo, sponda di Maimone e correzione vincente sottomisura proprio di Belluso. Il Città di Taormina subisce il contraccolpo psicologico e al 72′ i padroni di casa raddoppiano: il signor Montevergine ignora un fallo di Maimone su Pantano, recupera palla Palermo che si accentra e dal limite fredda Cirnigliaro. È l’episodio che di fatto chiude la partita e taglia le gambe al Città di Taormina. Al 79′ il Siracusa cala anche il tris con Ficarrotta, abile nel depositare in rete un cross da destra che taglia fuori la difesa. Proprio al 90′, poi, Orecchio commette fallo in area su Manservigi. Rigore che Savasta non sbaglia. Ultima beffarda opportunità, quasi a confermare la giornata poco fortunata del Città di Taormina, firmata da Assenzio che colpisce il palo interno.

Tabellino

Marcatori: 19′ st Belluso, 27′ st Palermo, 34′ st Ficarrotta, 45′ st Savasta (rig)

Siracusa: Lumia, Ababei, Maimone (32′ st Manservigi), Privitera (41′ st Giordano), Porcaro, Pettinato, Iraci (11′ st Belluso), Palmisano, Arquin (43′ st Savasta), Ficarrotta (38′ st Montagno), Palermo. Allenatore: Gaspare Cacciola. A disposizione: Genovese, Cianci, Greco, Fratantonio.

Città di Taormina: Cirnigliaro, Fragapane (24′ st Pantano), Godino (31′ st Cannavò), Le Mura, Echeverria, Trovato, Di Mauro (41′ st Orecchio), Ferraù (22′ st Assenzio), Famà, Lucarelli (16′ st Gallardo), Biondo. Allenatore: Marco Coppa. A disposizione: Castrianni, Giorgetti, Caltabiano, Lo Re.

Arbitro: Salvatore Montevergine di Ragusa

Assistenti: Franzjoseph Grasso di Acireale e Vito Bensorte di Trapani

Ammoniti: Le Mura (CdT), Pettinato (S), Godino (CdT)

Corner: 7-4 – Recupero: 1′ e 6′

Articoli correlati