Terminal Crociere, gara annullata. Ora un appalto unico per Messina e Reggio - Tempostretto

Progetto di fattibilità entro uno o due mesi

La gara d’appalto per il nuovo terminal crociere del porto di Messina è stata annullata. Le prime due imprese classificate erano state escluse dal Tar, la terza avrebbe accettato ma con l’aumento dei costi non sarebbe più stato conveniente. Così l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina ha deciso di procedere in finanza di progetto non solo per la realizzazione ma anche per la gestione pluriennale.

“Che dovrà riguarda il terminal di Messina ma anche quello di Reggio Calabria – dice il presidente dell’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto di Messina, Mario Mega -, in maniera che i due porti operino in sinergia e senza concorrenza interna”.

Quali i prossimi passi? “Stiamo attendendo il progetto di fattibilità tecnica economica del nuovo terminal di Reggio Calabria mentre per quello di Messina stiamo procedendo con l’aggiornamento dei prezzi. Nel frattempo abbiamo individuato una società specializzata che sta collaborando con i nostri uffici per predisporre la documentazione tecnico-amministrativa necessaria per avviare la procedura che speriamo di far partire entro fine anno o nel mese di gennaio del 2023 al più tardi”.

