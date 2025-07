Dalla terrazza panoramica al Viale San Martino basso, quel progetto dimenticato della rambla

Una nuova visione per il fronte mare riapre il dibattito su una trasformazione più ambiziosa

Un collegamento visivo e funzionale tra gli approdi degli aliscafi, il terminal marittimo e il viale San Martino basso. Il fulcro di questa operazione, dal valore di venticinque milioni di euro, non sarà un polo tecnologico come inizialmente ipotizzato negli spazi degli antichi depositi e silos, ma un’oasi verde sopraelevata.

Un giardino pensile, un’area ricreativa attrezzata con percorsi verticali e ascensori trasparenti che si innalzeranno fino a sette metri di altezza. Da qui messinesi e turisti potranno godere di orizzonti mozzafiato sullo Stretto e sulla Madonnina.

Un aspetto cruciale di questo intervento sarà la congiunzione diretta con il viale San Martino. La parte inferiore del viale sarebbe rivestita con la stessa tipologia di pavimentazione che caratterizza lo snodo centrale di Piazza Cairoli. A differenza di quest’ultima, però, rimarrebbe aperta al transito veicolare, pur prevedendo marciapiedi riqualificati, con le strade adiacenti che riceverebbero la stessa estetica. L’intenzione è anche quella di ottenere il permesso per attraversare un segmento dell’area doganale, creando così un varco diretto tra l’imbarco passeggeri e il cuore del viale.

Oltre il rifacimento: la visione della “rambla”

Questa nuova prospettiva riaccende un dibattito: quello sul progetto, ormai datato e mai attuato, della “rambla” del Viale San Martino. La visione attuale, che si limita in gran parte al rifacimento delle superfici carrabili e all’ampliamento dei marciapiedi, pur migliorando l’estetica, non garantisce quel respiro di rinnovamento profondo che Messina meriterebbe. I marciapiedi, per quanto rinnovati, rimangono spazi funzionali che poco cambiano la percezione e la fruizione complessiva dell’area.

La “rambla”, al contrario, proponeva una trasformazione radicale, una vera valorizzazione dello spazio urbano. L’idea era quella di creare un cuore pedonale esclusivo al centro del Viale San Martino, affiancato da due corsie laterali destinate al transito veicolare. Ciò avrebbe significato un’isola pedonale permanente, capace di accogliere punti vendita, panchine e arredi urbani, trasformando l’arteria in un centro commerciale all’aperto e un luogo di incontro.

Un ponte tra porto e cuore commerciale senza penalizzare la viabilità

Il pregio del progetto della “rambla” stava nella sua capacità di creare una connessione ininterrotta e suggestiva tra la futura area portuale riqualificata, arricchita ora dalla terrazza panoramica, e il vero e proprio cuore pulsante del commercio cittadino, Piazza Cairoli, dialogando in modo armonioso con l’attuale isola pedonale del viale.

Ancora più rilevante, e spesso punto dolente di simili riconfigurazioni urbane, era la possibilità di realizzare la pedonalizzazione senza penalizzare la circolazione stradale. Il progetto prevedeva il mantenimento di una corsia per senso di marcia e il mantenimento dei posti auto. Questa soluzione avrebbe garantito una riqualificazione di alto profilo, incrementando il verde pubblico e ottimizzando il flusso veicolare, senza le criticità spesso associate alle chiusure totali al traffico. Non sarebbe più possibile, tra l’altro, per mancanza di spazi, la sosta in seconda fila, che oggi invece è frequente e crea caos.

Forse, allora, è il momento di non limitarsi a una semplice riqualificazione ma di riscoprire e riconsiderare quella visione più audace. La futura terrazza panoramica può essere un tramite, ma un progetto integrato e coraggioso come quello della “rambla” potrebbe davvero conferire a Messina l’identità e la funzionalità di un vero lungomare urbano, capace di unire la sua vocazione marittima con il suo centro vitale.