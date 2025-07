Messina. Una “Terrazza Panoramica” nell’area ex Magazzini Generali

La giunta Basile approva il Docfap per l'ambiziosa riqualificazione delle aree fronte mare

“Dalla memoria al futuro: terrazza panoramica e percorsi di rinascita urbana”. Si chiama così il progetto pensato dalla giunta Basile per l’area degli ex Magazzini Generali e dell’ex Mercato Ittico (già demoliti) e dell’ex Casa del Portuale ed ex Silos Granai (ancora da demolire).

Via libera al Docfap, cioè il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali, nell’ambito del Pon Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027, con una dotazione finanziaria prevista di 25 milioni di euro.

E’ un documento propedeutico essenziale, previsto dal nuovo Codice Appalti (Decreto Legislativo 36/2023), che analizza le possibili soluzioni progettuali, valuta le alternative tecniche ed economiche e definisce le caratteristiche e i requisiti necessari per ogni fase di progettazione. La sua approvazione consente ora di attivare tutte le procedure finanziarie e le successive fasi di progettazione dell’intervento, per il quale è stata nominata responsabile unica del procedimento l’architetta Concettina Spagnolo.

Una volta che l’I Hub è stato “spostato” nell’area dell’ex piccola velocità, adiacente alla nuova via don Blasco (altezza via Santa Cecilia), ora l’obiettivo è di riqualificare uno spazio affacciato sul mare trasformandolo in un nuovo centro pulsante della città, accessibile a tutti. Quindi restituire alla collettività luoghi per troppo tempo abbandonati, rigenerare spazi trasformandoli in sistemi innovativi, in centri di servizi essenziali, in motori di sviluppo economico e strumenti di rigenerazione urbana.

Le demolizioni

Prima di attuare qualsiasi progetto, però, bisognerà completare le demolizioni degli ex Silos Granai e dell’ex Casa del Portuale. Previste in un primo momento a luglio, è probabile che tutto slitti a settembre, anche in considerazione della diffida arrivata da alcune associazioni ambientaliste.