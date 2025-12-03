Terremoto 3.6 sui Monti Peloritani a Messina Sud

All'altezza della zona compresa tra le frazioni di Mili e Galati ma nella parte interna

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto sui Monti Peloritani, a Messina Sud, alle 23.16 di ieri, all’altezza della zona compresa tra le frazioni di Mili e Galati ma nella parte interna, ad una profondità di 49 km.

Trattandosi di un sisma con ipocentro a una profondità significativa, l’onda d’urto è stata smorzata dalla distanza ed è classificato come medio-basso in termini di magnitudo. L’ampia profondità ha attenuato gli effetti in superficie, rendendo l’evento meno pericoloso rispetto a scosse superficiali di pari magnitudo.