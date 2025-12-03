 Terremoto 3.6 sui Monti Peloritani a Messina Sud

Terremoto 3.6 sui Monti Peloritani a Messina Sud

Redazione

Terremoto 3.6 sui Monti Peloritani a Messina Sud

mercoledì 03 Dicembre 2025 - 06:40

All'altezza della zona compresa tra le frazioni di Mili e Galati ma nella parte interna

Un terremoto di magnitudo ML 3.6 è avvenuto sui Monti Peloritani, a Messina Sud, alle 23.16 di ieri, all’altezza della zona compresa tra le frazioni di Mili e Galati ma nella parte interna, ad una profondità di 49 km.

Trattandosi di un sisma con ipocentro a una profondità significativa, l’onda d’urto è stata smorzata dalla distanza ed è classificato come medio-basso in termini di magnitudo. L’ampia profondità ha attenuato gli effetti in superficie, rendendo l’evento meno pericoloso rispetto a scosse superficiali di pari magnitudo.

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

“Casa delle emozioni”, il nuovo servizio integrativo all’infanzia di Messina Social City VIDEO
La sanità in Sicilia e la politica come l’orchestrina del Titanic
Raddoppio Fs, “senza collegamento pubblico la riviera jonica è condannata all’asfissia”
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED