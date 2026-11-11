 Terremoto 4.1 alle Eolie. Sciame sismico, 23esimo giorno consecutivo di scosse

Terremoto 4.1 alle Eolie. Sciame sismico, 23esimo giorno consecutivo di scosse

Marco Ipsale

Terremoto 4.1 alle Eolie. Sciame sismico, 23esimo giorno consecutivo di scosse

mercoledì 11 Novembre 2026 - 06:40

Dopo giorni di scosse di magnitudo bassa, stamani un nuovo evento sopra il 4

Una nuova scossa di terremoto ha svegliato la costa tirrenica questa mattina. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato un evento di magnitudo ML 4.1 alle ore 6:12 con epicentro nel settore marino a nord-ovest dell’isola di Alicudi.

La Sala Sismica Ingv di Roma ha localizzato la scossa a nord ovest di Alicudi, a una profondità ipocentrale di 8 chilometri. L’evento fa parte dello sciame che interessa l’area circostante l’isola delle Eolie dal 20 ottobre scorso, caratterizzato finora da una lunga serie di micro-scosse non percepite sulla terraferma.

Il precedente del 23 ottobre

La struttura di faglie sottomarine attiva nel Tirreno meridionale aveva già fatto registrare la scossa più intensa della sequenza lo scorso 23 ottobre, quando un terremoto di magnitudo Mw 5.5 fu avvertito distintamente in gran parte della Sicilia e in Calabria. L’evento di questa mattina conferma il costante e progressivo rilascio di energia nell’area.

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