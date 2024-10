Terremoto al Comune di Itala, arrestato il vice sindaco Carmelo Palo

Il sindaco Laudini (in foto) ha nominato Francesca Cacciola dopo il fermo in una inchiesta catanese

Cambio in Giunta al Comune di Itala dopo l’arresto del vice sindaco Carmelo Palo, 43 anni. L’esponente dell’amministrazione guidata dal sindaco Daniele Laudini dal 2022 è stato fermato ad Assisi, dove si trovava insieme al primo cittadino in occasione dei festeggiamenti per San Francesco, nell’ambito di una inchiesta della Procura di Catania che lo vede coinvolto per la sua attività lavorativa di guardia penitenziaria. Il provvedimento, spiegano dal municipio del centro jonico, ne avrebbe comportato comunque la sospensione così il sindaco Laudini ha deciso di revocare la nomina. Gli subentra l’assessora Francesca Cacciola.

“Effettuata una valutazione politica generale ed una sostanziale verifica sull’esperienza e sull’andamento dell’attività amministrativa sino ad oggi si ritiene di rimodulare la composizione della giunta comunale e di riassegnare le deleghe assessoriali, provvedendo alla rimozione dalla carica di Palo per consentire allo stesso di concentrarsi sulla propria difesa ed assicurare all’Amministrazione la necessaria serenità ed operatività anche al fine di dare un nuovo impulso all’azione politico-amministrativa per il raggiungimento degli obiettivi politici prefissati”, spiega il primo cittadino.