Terremoto di magnitudo 4.4, forte scossa e tanta paura nel Catanese - Tempostretto

Epicentro in mare a pochi chilometri da Catania

CATANIA – Un terremoto di magnitudo 4.4 si è verificato alle 14.06 di oggi a poca distanza dalla costa catanese e ad una profondità di 17 km. La scossa è stata forte ed è stata percepita in modo significativo dalla popolazione. Tanta paura e gente in strada, ma al momento non sono stati segnalati danni. L’epicentro è stato a nove chilometri da Acireale, a dieci da Catania, a cinque da Aci Castello, a otto da Valverde e San Gregorio. Il Dipartimento regionale di Protezione Civile fa sapere che al momento sono in corso accertamenti per verificare l’eventuale presenza di danni.

AGGIORNAMENTO ore 15:30: La Soris ha contattato i sindaci dei comuni di Aci Castello, Valverde, San Gregorio di Catania e Acireale. Tutti riferiscono che non ci sono segnalazioni di danni. Anche i Vigili del Fuoco di Catania riferiscono che non sono pervenute segnalazioni di danni. Evacuate molte scuole per motivi di sicurezza. La scossa è stata avvertita anche nel territori di Siracusa e Ragusa.