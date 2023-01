Terremoto politico a Barcellona, Forza Italia: “Naufragio disastroso”

Forza Italia commenta l’ultimo consiglio comunale barcellonese, dopo l’azzeramento della giunta, intervenendo anche sul piano politico

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – L’ultimo Consiglio comunale a Barcellona Pozzo di Gotto, dopo l’azzeramento della giunta, accende il dibattito politico con l’intervento di Forza Italia che si esprime riguardo ad uno dei punti trattati nel corso della seduta. «Esprimiamo enorme soddisfazione -scrive il coordinamento locale di Forza Italia- per l’esito dell’odierno consiglio comunale che ha visto bocciata, all’unanimità dei presenti, la proposta di delibera inviata al civico consesso a firma del sindaco che mirava ad ottenere il nulla osta per l’esercizio dell’opzione di non applicazione della norma nazionale che prevede lo stralcio delle cartelle esattoriali nella parte di debito dovuto ai comuni consistente in interessi e sanzioni».

I portavoce di Forza Italia entrano quindi in merito al piano politico, ricollegandosi direttamente alle vicende degli ultimi giorni che hanno restituito un esecutivo rinnovato a supporto del sindaco Calabrò. «Sotto l’aspetto politico – scrive ancora il coordinamento – non possiamo non evidenziare il naufragio disastroso del nuovo corso del sindaco Calabrò e della sua giunta, che al primo atto portato in Consiglio comunale vengono abbandonati da tutti i consiglieri della nuova maggioranza, o presunta tale, che dovrebbero sostenerli, e che invece hanno votato, nessuno escluso, insieme all’opposizione». Forza Italia conclude, quindi, dicendosi pronta a “vigilare su ogni attività amministrativo che vedrà la luce”.

