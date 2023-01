Terremoto politico a Barcellona, il sindaco Calabrò azzera la Giunta - Tempostretto

Dopo le dimissioni degli assessori, anche il gruppo di Fratelli d'Italia non prenderà più parte alle sedute di Consiglio

BARCELLONA POZZO DI GOTTO – Dopo la notizia delle dimissioni degli assessori di Fratelli d’Italia, il sindaco Pinuccio Calabrò ha deciso di azzerare la Giunta, riservandosi di nominarne una nuova dopo alcuni incontri e riunioni con tutte le forze politiche a sostegno dell’esecutivo. Intanto, anche il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, composto da Agostina Recupero, Carmelo Giunta, Sebastiano Miano, Francesco Perdichizzi, Giorgio Catalfamo, Cesare Molino e Giampiero La Rosa (nella foto di copertina), in coerenza con la posizione politica assunta da tre assessori Santi Calderone, Giuseppe Benvegna e Viviana Dottore, “preso atto della condivisibile determinazione del sindaco di azzerare la Giunta municipale, non prenderà parte alle sedute consiliari fino a quando non sarà chiaro il quadro politico complessivo che non può prescindere da chi ha a cuore l’interesse esclusivo della nostra città”.